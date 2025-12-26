Prema riječima Bojanovića, budžetom grada omogućeno je da Služba zaštite i spasavanja raspolaže sa 2,5 miliona za redovne troškove, dok je za nabavku opreme i vozila obezbijeđeno 1,7 miliona eura.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Služba zaštite i spasavanja (SZŠ) Glavnog grada imaće više novca na raspolaganju naredne godine, pa će moći da nabavi novu opremu i vozila, ali u planu je i zapošljvanje još vatrogasaca-spasilaca, rekao je juče “Vijestima” komandir Nikola Bojanović.

Odbornici lokalnog parlamenta su, nakon rasprave koja je trajala dva dana, usvojili budžet, pa će Podgorica iduće godine raspolagati sa 164,2 miliona eura.

Prema riječima Bojanovića, budžetom grada omogućeno je da Služba zaštite i spasavanja raspolaže sa 2,5 miliona za redovne troškove, dok je za nabavku opreme i vozila obezbijeđeno 1,7 miliona eura.

“Što je gotovo duplo veće izdvajanje u odnosu na godinu na izmaku. Kao komandir Službe zaštite i spašavanja želim da posebno istaknem da je u toku izrada novog Pravilnika službe, kao i akta o sistematizaciji, kojim se planira značajno jačanje naših kapaciteta. Povećaće se broj vatrogasaca sa 71 na 94. Osim toga, uvodimo i novi Sektor logistike, što dodatno osnažuje našu organizaciju”, izjavio je Bojanović.

Tokom požarne sezone u avgustu, pisalo se da su vatrogasci goloruki, bez zaštitnih maski, naočara, rukavica i čizama “čupali” obronke Podgorice od vatrene stihije.

To im je, prema zvaničnim podacima, bila bar osma požarna sezona tokom koje gotovo da nijesu imali adekvatnu opremu.

Bojanović je Vijestima kazao da aktivno rade na poboljšanju uslova, kao i da su u procesu nabavke dodatnog vatrogasnog vozila.

“Kao i uniformi za intervencije tokom šumskih požara. U narednom periodu biće pokrenuta i nabavka vozila za tehničke intervencije, čime se nastavlja kontinuirano jačanje kapaciteta službe”, kazao je.

To će, tvrdi Bojanović, modernizovati rad Službe, “koja je sposobna da odgovori na sve izazove i pruži najviši nivo sigurnosti građanima Podgorice”.

Podsjetio je na to da je u ovoj godini za Službu zaštite i spasavanja bilo opredijeljeno 2,1 milion za operativne troškove, dok je gotovo 980.000 uloženo u nabavku opreme.

Nakon dodatnog usmjeravanja sredstava, podsjeća Bojanović, budžet SZŠ je povećan na 2,4 miliona eura.

“Tokom ove godine realizovan je niz značajnih kapitalnih nabavki, zahvaljujući kojima je dodatno unaprijeđena operativna spremnost vatrogasaca. Nabavljena su specijalizovana vatrogasna vozila, spasilačka i komunikaciona oprema, oprema za tehničke intervencije, kao i savremeni uređaji neophodni za reagovanje u najzahtjevnijim situacijama.”

Istakao je i da je procedura nabavke auto-ljestve završena i da će “krenuti u operativnu upotrebu odmah nakon Nove godine”.

“Riječ je o prvom vozilu te vrste koje je stiglo u Crnu Goru, čime je Podgorica postavila nove standarde u oblasti zaštite i spašavanja. Ovom nabavkom Glavni grad je još jednom pokazao spremnost da podgoričkim vatrogascima obezbijedi najbolju moguću opremu, zbog čega se Služba zaštite i spašavanja danas s pravom smatra najopremljenijom službom u državi, kojoj po nivou tehničke opremljenosti, organizacije i spremnosti mogu da pozavide i znatno veći sistemi, uključujući i pojedine službe u zemljama Evropske unije”, istakao je Bojanović.

Rekao je i da je sve to rezultat višegodišnjeg sistemskog rada, dodajući da su se rezultati mogli vidjeti na terenu.

“Od trenutka kada sam preuzeo rukovođenje Službom, pokrenut je snažan investicioni i reformski ciklus koji je obuhvatio nabavku opreme i vozila, rekonstrukciju objekata, intenzivne obuke vatrogasaca, prijem novih pripadnika i proširenje sistematizacije u cilju jačanja kapaciteta. Služba je doživjela potpuni preporod i danas predstavlja vodeći sistem zaštite i spašavanja u svakom smislu te riječi. To je na najbolji način potvrđeno tokom požarne sezone 2025. godine, koja je bila najteža od njenog osnivanja, a na koju smo odgovorili odlučno, organizovano i efikasno”, kazao je Bojanović.

Poručio je da će Grad u 2026. godinu “ući sa snažno ojačanom i modernizovnom Službom zaštite i spasavanja”.

“... Koja danas predstavlja jedan od najorganizovanijih i najopremljenijih sistema zaštite u Crnoj Gori. Značajno povećanje kapitalnog budžeta za nabavku opreme i vozila potvrđuje jasno strateško opredjeljenje Glavnog grada da bezbjednost građana bude jedan od njegovih ključnih prioriteta.”