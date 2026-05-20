Pjevaču (49) hitno ugrađen stent: Planirao dijete sa surogat majkom iz Kolumbije, pa se suočio s problemom

Autor Marina Cvetković
Aleksa Jelić je imao zdravstvene tegobe i ugrađen mu je stent nakon medicinske intervencije.

Aleksi Jeliću hitno ugrađen stent Izvor: MONDO - Stefan Stojanović

Pop pjevaču i plesaču Aleksi Jeliću je prema saznanjima "Blica" ugrađen stent. Nakon tegoba koje je osjetio, obratio se stručnim licima, a tada je konstatovano da je neophodna interencija.

Pjevač je poslušao sve savjete doktora, izvršena je intervencija, a danas se uspješno oporavlja.

On danas živi mirnim povučenim životom, a zbog prirode posla često je na relaciji Barselona-Beograd.

Inače, ono što je izazvalo veliku pažnju javnosti jeste i Aleksino priznanje da želi da se ostvari kao roditelj, uz pomoć surogat majke iz Kolumbije, a intervjuu koji je dao za "Blic" nam je otkrio u kojoj je to sve fazi.

"Roditelji me i podržavaju i kritikuju"

"Cijela procedura, promjena administracije i zakona prema osobama koje nisu državljani Kolumbije je rezultiralo time da se cijeli proces dosta usporio. Još uvijek ne znam šta će biti po tom pitanju. Sa druge strane znate ono, nešto se zatvori da bi se nešto drugo otvorilo. Te još sam u priči. Videćemo", kaže on, otkrivajući da li ga roditelji i prijatelji podržavaju u tome što je naumio:

"Imam i podršku, ali i kritiku. U oba slučaja sam zahvalan i za jedno i za drugo. Jedno ti daje osjećaj sigurnosti i gura te dalje, drugo te nečemu nauči. Dakle, dobro je."

