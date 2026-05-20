logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

The Frajle i Željko Samardžić spojili emocije u duetu ‘Sreda’

The Frajle i Željko Samardžić spojili emocije u duetu ‘Sreda’

Autor Teodora Orlandić
0

Baš u srijedu stigla je "Sreda" - prvi zajednički duet regionalnih miljenica The Frajli i jednog od najemotivnijih muških vokala ovih prostora, Željka Samardžića.

The Frajle i Željko Samardžić spojili emocije u duetu ‘Sreda’ Izvor: Frajle

Spoj je to dvije prepoznatljive glazbene emocije koje godinama osvajaju publiku širom regije - iskrenošću, autentičnošću i pjesmama koje ostaju zapisane u srcima generacija.
"Sreda" donosi atmosferu starih kafana, boemskih noći, kasnih razgovora i ljubavi koje nikada ne blijede - tema koje su oduvijek nepresušan izvor inspiracije, kako za Nevenu, Jelenu i Slavicu iz Frajli, tako i za omiljenog "Starog lava".

Izvor: Frajle


U toploj i sjetnoj interpretaciji, pjesma govori o susretima koji mijenjaju život, rastancima koji ostavljaju trag i onim "srijedama" koje zauvijek ostaju živjeti u nama. Emotivni vokal Željka Samardžića, umjetnika čiji koncerti pune najveće dvorane regije i čije su balade obilježile desetljeća, savršeno se isprepliće s prepoznatljivim višeglasjem i elegantnim šarmom njegovih kolegica - nezamjenjivih The Frajli - koje također rekordnom brzinom rasprodaju svaki nastup diljem regije, stvarajući pjesme koje bude emocije već na prvo slušanje.

Spot i pjesmu poslušajte ovdje


Željko Samardžić iza sebe ima karijeru dugu više od trideset godina, više od tri milijuna prodanih albuma i mnoge bezvremenske hitove koji su postali soundtrack brojnih ljubavnih priča diljem Balkana. Njegov jedinstveni senzibilitet i interpretacija zbog kojih ga publika generacijama smatra simbolom romantike donose posebnu težinu i emociju ovom duetu.
S druge strane, The Frajle su tijekom godina izgradile status jednog od najposebnijih ženskih sastava regionalne scene, uspješno spajajući emocije, humor i boemski duh karakterističan za balkansko podneblje zbog čega već godinama slove kao prave ambasadorice dobre zabave. Upravo se to snažno osjeća i isprepliće u pjesmi "Sreda", uz koju će se nazdravljati i pjevati do kasno u ljetne noći koje su pred nama.


"Pjesma 'Sreda' dogodila nam se potpuno spontano - poput one noći koju ne planiraš, ali je pamtiš cijeli život. Željko je jedinstveni umjetnik i velika nam je čast što smo upravo s njim podijelile ovu emociju. Vjerujemo da će publika u pjesmi pronaći dio vlastitih uspomena, ljubavi i kafanskih priča," poručile su The Frajle. Pjesma nosi autorski potpis Nevene Buče te najavljuje novi album ovih panonskih prepoznatljivih umjetnica koji će njihovoj vjernoj publici biti predstavljen do kraja godine.
A do tada Frajle nastavljaju svoju uspješnu "Boemsku turneju" diljem regije i Europe, za koju se u svakom gradu traži ulaznica više, koju su u ožujku započele spektakularnim koncertom u zagrebačkom Lisinskom, gdje ih publika ni nakon tri sata nije željela pustiti s pozornice. Uskoro će biti objavljeni i novi datumi za open-air pozornice ovoga ljeta na Jadranu.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Frajle Željko Samardžić nova pjesma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ