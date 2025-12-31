Knežević je najavio i odlazak u Botun, kad se "stvori dovoljna masa".

Izvor: MONDO

Više stotina građana Zeta je sa kružnog toka ka Aerodromu Podgorica krenulo prema Botunu.

Oni su sišli sa magistrale i lokalnim putem kroz Srpsku krenuli prema Botunu. Prolaze trenutno pored Osnovne škole "Vladika Danilo".

Kolonu predvodi mehanizacija komunalnog preduzeća Opštine Zeta, koja se prethodno uključila u blokadu saobraćaja na kružnom toku ka aerodromu.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević pozvao je prethodno sve da u podne krenu u "marš na Botun".

U koloni koja se spremala da krene prema Botunu bilo je i djece.