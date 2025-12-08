Kazali su i da pozivaju sve aktere, uključujući lokalne vlasti i javne funkcionere, da se uzdrže od širenja netačnih tvrdnji u vezi sa projektom postrojenja za preradu otpadnih voda u Podgorici, finansiranim od EU.

Tvrdnje da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu predstavlja prijetnju po javno zdravlje ili da se zasniva na zastarjeloj tehnologiji potpuno su neosnovane, saopšteno je “Vijestima” iz Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

“Projekat predviđa moderno i bezbjedno postrojenje, u potpunosti usklađeno sa standardima EU. Hiljade takvih postrojenja uspješno funkcionišu širom Evropske unije i van nje, unapređujući zaštitu životne sredine i čuvajući zdravlje zajednice. Poreski obveznici EU obezbijedili su 33 miliona eura bespovratnih sredstava za ovaj projekat, pomažući Crnoj Gori da ispuni svoje obaveze u okviru Pregovaračkog poglavlja 27, istovremeno štiteći zdravlje građana i životnu sredinu. Daleko od toga da predstavlja zagađivača, postrojenje pruža ključno rješenje za dugogodišnji problem neprečišćenih otpadnih voda oko 150.000 građana, koje zagađuju rijeku Moraču, Zetsku dolinu, područje Skadarskog jezera i Jadransko more”, kazali su iz Delegacije EU odgovarajući na pitanja “Vijesti”.

“Tvrdnje da ovo postrojenje predstavlja prijetnju po javno zdravlje ili da se zasniva na zastarjeloj tehnologiji potpuno su neosnovane. Projekat predviđa moderno i bezbjedno postrojenje, u potpunosti usklađeno sa standardima EU. Hiljade takvih postrojenja uspješno funkcionišu širom Evropske unije i van nje, unapređujući zaštitu životne sredine i čuvajući zdravlje zajednice”, kazali su iz Delegacije EU.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović, i profesori – konsultanti koje je ta opština angažovala, tvrdili su da EU finansira zastarjelu tehnologiju u Botunu, te da su spalionice ogromni zagađivači.

Iz Delegacije EU su naglasili da stvarnu ekološku prijetnju u opštini Zeta i dalje predstavlja bazen crvenog mulja, te da u potpunosti podržavaju zahtjeve građana za hitno rješavanje ovog pitanja.

“Pozivamo nadležne državne i lokalne vlasti da daju prioritet brzom i održivom rješenju ovog velikog ekološkog problema”, rekli su iz Delegacije EU odgovarajući na pitanja “Vijesti”.

Iz Delegacije EU nijesu odgovorili na pitanje kako komentarišu navode lidera Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića da je “da je guverner Crne Gore ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler“.