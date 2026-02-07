Opština Zeta upozorava na ozbiljne sumnje u zakonitost izdatih dozvola za kolektor u Botunu i najavljuje krivične prijave ukoliko nadležno ministarstvo hitno ne reaguje.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Opština Zeta oglasila se povodom odluke o otpečaćenju gradilišta kolektora u Botunu, ističući da postoji ozbiljna sumnja u zakonitost izdatih dozvola, kao i u postupanje nadležnih institucija. Iz lokalne uprave navode da su prekršene ključne zakonske procedure i upozoravaju da će, ukoliko nadležno ministarstvo hitno ne reaguje, podnijeti krivične prijave.

Kako navode iz Opštine, „zaprepašćujuća je drskost da, uprkos saznanjima i činjenicama utvrđenim ranijim zapisnikom, Ministarstvo urbanizma i inspektori koji djeluju u okviru tog resora svjesno dozvoljavaju da budu instrument u rukama nadređenih, konkretno Saše Mujovića i Aleksandra Nišavića, zatvarajući oči pred očiglednim nepravilnostima i čineći više krivičnih djela, sve kako bi ispunili zahtjeve Johana Satlera i turske Kuzu grupe, koja već duže vrijeme otvoreno ignoriše crnogorske zakone“.

Iz Opštine Zeta podsjećaju da Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u čijem sastavu djeluje urbanistička inspekcija, još uvijek nije odgovorilo niti postupilo po inicijativama i žalbi zbog ćutanja administracije, kojima je zahtijevana zakonska provjera glavnog projekta kolektora u Botunu.

Naglašavaju da je, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora Crne Gore, urbanistički inspektor obavezan da tokom inspekcijskog nadzora utvrdi da li je glavni projekat, na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola, izrađen i revidovan u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, uključujući osnovne urbanističke parametre predviđene planskim dokumentima, prenosi CdM.

Međutim, kako tvrde, nema nikakvih informacija da li je takva kontrola uopšte sprovedena. Nepostupanje urbanističke inspekcije, prema njihovim riječima, znači da izostaje kontrola zakonitosti glavnog projekta, kao i garancija da se objekat realizuje u skladu sa važećim zakonima i planskom dokumentacijom.

Iz Opštine Zeta podsjećaju i da je dozvola za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Botunu izdata uz ozbiljna kršenja zakona i proceduralne propuste, zbog čega je, kako tvrde, ništavna, posebno imajući u vidu povrede Zakona o vodama.

Kako navode, građevinska dozvola je izdata bez pribavljene vodne saglasnosti, čime nijesu definisane referentne vrijednosti otpadnih voda, odnosno parametri emisije štetnih materija. Bez tih normi, rad spalionice mulja u slivu rijeke Morače predstavlja ekološki nekontrolisan i visokorizičan proces. I pored otpečaćenja gradilišta, ističu da javnost i dalje nije obaviještena da li vodna saglasnost uopšte postoji, a ukoliko ne postoji, postavljaju pitanje zašto Specijalno državno tužilaštvo nije reagovalo po službenoj dužnosti i procesuiralo odgovorna lica iz Glavnog grada, Vodovoda i turske Kuzu grupe.

Zbog svega navedenog, Opština Zeta izražava ozbiljnu sumnju u zakonitost kompletnog postupka i zahtijeva hitnu reakciju nadležnih organa. Ukoliko takva reakcija izostane, najavljuju podnošenje krivičnih prijava protiv svih odgovornih, piše CdM.

„Sačekaćemo odgovor nadležnog ministarstva, ali ukoliko on u najkraćem roku izostane, kao lokalna samouprava koja insistira na poštovanju zakona, podnijećemo krivične prijave protiv svih pomenutih lica, kao i protiv svih zaposlenih u nadležnom ministarstvu koji su učestvovali u ovoj aktivnosti“, poručuju iz Opštine Zeta.