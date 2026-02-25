"Sa tim papirom ćemo u subotu doći na gradilište i na osnovu njega tražiti da se radovi zaustave "

Stanovnici Botuna noćas su, bez prisustva javnosti, održali sastanak i dogovorili da ponovo pokrenute proteste protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu nastave.

Na nove proteste odlučili su se zbog, kako tvrde, pronalaska anoda u iskopima postrojenja. Tvrde da je riječ o opasnom otpadu.

Milan Ćetković, stanovnik Botuna, kaže da će se tokom sjutrašnjeg dana sastati sa Mihailom Asanovićem, predsjednikom Opštine Zeta, od kojeg će tražiti odluku Skupštine opštine Zeta, donijetoj nakon referenduma, kojom se ne dozvoljava izgradnja postrojenja dok se ne završi razgraničenje sa Podgoricom, prenosi "Dan".

"Sa tim papirom ćemo u subotu doći na gradilište i na osnovu njega tražiti da se radovi zaustave " rekao je Milan Ćetković.

Ćetković kaže da će ući na gradilište, ne silom već sa dokumentom.

"Tražićemo da sa nama bude i rukovodstvo Zete i opštinska Komunalna policija. Naš je cilj da vidimo zašto se ne poštuje odluka lokalnog parlamenta " naveo je Ćetković. Mihailo Ćetković, stanovnika Botuna, kaže da su dogovorili da i sjutra ujutro budu kod kapije postrojenja od 6 do 8 sati.

"Kontaktiraćemo rukovodstvo Opštine Zeta i tražiti papir o granicama između Zete i Podgorice. Tražimo da znamo tačno dokle je naša teritorija. Ukoliko rade na našoj teritoriji zahtijevaćemo da odmah obustave radove. Ukoliko se pokaže to tačnim pozvaćemo čitavu Zetu na proteste, nikoga nećemo napadati, što se kaže - sješćemo na livadu. Ponavljamo da ne odustajemo od naših zahtjeva da se postrojenje u Zeti ne gradi " rekao je Ćetković.