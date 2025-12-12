Iz tog vladinog resora su kazali da će "Call centar" MUP-a će raditi 14. decembra, na dan održavanja referenduma u periodu od 7 do 20 časova.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da je povodom referenduma, koji će se održati u nedjelju 14. decembra u opštini Zeta, oformilo "Call centar" sa jedinstvenim brojem 19820.

Iz tog vladinog resora su kazali da će "Call centar" MUP-a će raditi 14. decembra, na dan održavanja referenduma u periodu od 7 do 20 časova.

"Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matičnog broja, građanin će od operatera dobiti informacije o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasa", ističe se u saopštenju MUP-a.

Dodali su da će Filijala za građanska stanja i lične isprave Zeta, raditi u subotu 13.12.2025. godine od 7 do 15 časova, dok će u nedjelju 14.12.2025. godine raditi od 7 do 20h, kako bi građani bili u mogućnosti da preuzmu identifikaciona dokumenta, za čije izdavanje su zahtjev podnijeli u prethodnom periodu.