Kanal Mareza, dužine oko 8,5 kilometara, predstavlja, kako je naveo Spalević, jednu od najvažnijih hidrotehničkih cjelina na teritoriji Glavnog grada.
Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević kazao je da se uređenje kanala Mareza sprovodi planski, timski i odgovorno, da nema govora o stihijskom ili ad-hok djelovanju, kao i da je pripremljena i treća faza kojom će dio prostora uz kanala postati šetalište i imati i estetsku ulogu.
"Kako bi javnost bila precizno informisana, važno je naglasiti da se čišćenje i obnova kanala Mareza sprovode kroz tri jasno definisane faze. Prva faza ima za cilj uspostavljanje pune protočnosti i osnovne funkcionalnosti kanala i predstavlja ključni preduslov za sve dalje aktivnosti. Radovi se izvode planski, zakonito i pod stalnim stručnim i inspekcijskim nadzorom, sa jasno definisanim ciljevima: zaštita vodoizvorišta Mareza, očuvanje ovog vodnog dobra, stvaranje uslova za navodnjavanje poljoprivrednih površina i zaštita dugoročnog interesa građana Podgorice. Nakon višedecenijske devastacije, kanal je bio djelimično ili potpuno zapriječen muljem, rastinjem, improvizovanim pregradama i nelegalno izgrađenim objektima, čime je njegova osnovna funkcija bila ozbiljno ugrožena. Takvo stanje građani su mogli jasno da vide i u prethodnim danima kroz brojne medijske priloge", istakao je Spalević u saopštenju.
"Projektovan i izgrađen prije skoro osam decenija, njegov kapacitet omogućava prihvat 39.600 kubnih metara vode pri visini popunjenosti od 1 metra i protok oko 20.5 miliona litara vode na sat. Ovi podaci jasno potvrđuju njegovu ključnu ulogu u regulaciji vodnog režima, naročito u periodima obilnih padavina na području Lješkopolja i Tološkog luga – uže zone izvorišta Mareza. Upravo zbog tog značaja, održavanje kanala Mareza nije stvar izbora, već zakonska obaveza i pitanje bezbjednosti, ekologije i javnog zdravlja", naveo je zamjenik gradonačelnika Podgorice.
Spalević je poljoprivredni inženjer i prije izbora za zamjenika gradonačelnika 2023. i 2024. godine bio je rukovodilac Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada kada je pokrenuo aktivnosti da se sistemski pripremi fazno uređenje kanala, što nije rađeno decenijama.
"Danas Služba koja se bavi izdavanjem vodnih akata ima formiran stručan i posvećen tim koji radi u punoj koordinaciji sa rukovodstvom Glavnog grada, Upravom za inspekcijske poslove, stručnim nadzorom i Štabom za zaštitu od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad, čime je uspostavljen funkcionalan sistem koji ranije nije postojao u ovom obimu i nastavlja sa ranije započetim procesima. To jasno potvrđuje da nema govora o stihijskom ili ad hoc djelovanju, već o planskom, timskom i odgovornom radu", naveo je Spalević u saopštenju.
On kaže da druga faza podrazumijeva sanaciju oštećenja, ustava i hidrotehničkih elemenata na kanalu Mareza, čime se uklanjaju tehnički nedostaci i obezbjeđuje dugoročna stabilnost i bezbjednost sistema.
"Treća faza – prateća i estetska, usmjerena je na izradu projekta šetačke zone od izvorišta rijeke Trešanice do Komanskog mosta. Na tom prostoru građani Podgorice će moći da uživaju u uređenom ambijentu i šetnji uz čist i funkcionalan kanal, u prostoru koji će prvi put biti uređen u skladu sa savremenim urbanim i ekološkim standardima, bez ugrožavanja njegove osnovne hidrotehničke funkcije. Vodoizvorište Mareza možemo sačuvati samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem, bez traženja izgovora, a najbolje o tome govore građani Podgorice, koji su uvidjeli tek sada devastaciju kanala, pa svako na svoj način pomaže i čisti kanal u mjeri njihovih kapaciteta i mogućnosti. Rukovodstvo i društva Glavnog grada su im zahvalni na tome. Kanal Mareza se vraća građanima Podgorice – odgovorno, stručno i trajno", poručio je Spalević.