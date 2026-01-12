Kanal Mareza, dužine oko 8,5 kilometara, predstavlja, kako je naveo Spalević, jednu od najvažnijih hidrotehničkih cjelina na teritoriji Glavnog grada.

Izvor: Mediabiro

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević kazao je da se uređenje kanala Mareza sprovodi planski, timski i odgovorno, da nema govora o stihijskom ili ad-hok djelovanju, kao i da je pripremljena i treća faza kojom će dio prostora uz kanala postati šetalište i imati i estetsku ulogu.

"Kako bi javnost bila precizno informisana, važno je naglasiti da se čišćenje i obnova kanala Mareza sprovode kroz tri jasno definisane faze. Prva faza ima za cilj uspostavljanje pune protočnosti i osnovne funkcionalnosti kanala i predstavlja ključni preduslov za sve dalje aktivnosti. Radovi se izvode planski, zakonito i pod stalnim stručnim i inspekcijskim nadzorom, sa jasno definisanim ciljevima: zaštita vodoizvorišta Mareza, očuvanje ovog vodnog dobra, stvaranje uslova za navodnjavanje poljoprivrednih površina i zaštita dugoročnog interesa građana Podgorice. Nakon višedecenijske devastacije, kanal je bio djelimično ili potpuno zapriječen muljem, rastinjem, improvizovanim pregradama i nelegalno izgrađenim objektima, čime je njegova osnovna funkcija bila ozbiljno ugrožena. Takvo stanje građani su mogli jasno da vide i u prethodnim danima kroz brojne medijske priloge", istakao je Spalević u saopštenju.

"Projektovan i izgrađen prije skoro osam decenija, njegov kapacitet omogućava prihvat 39.600 kubnih metara vode pri visini popunjenosti od 1 metra i protok oko 20.5 miliona litara vode na sat. Ovi podaci jasno potvrđuju njegovu ključnu ulogu u regulaciji vodnog režima, naročito u periodima obilnih padavina na području Lješkopolja i Tološkog luga – uže zone izvorišta Mareza. Upravo zbog tog značaja, održavanje kanala Mareza nije stvar izbora, već zakonska obaveza i pitanje bezbjednosti, ekologije i javnog zdravlja", naveo je zamjenik gradonačelnika Podgorice.

Spalević je poljoprivredni inženjer i prije izbora za zamjenika gradonačelnika 2023. i 2024. godine bio je rukovodilac Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada kada je pokrenuo aktivnosti da se sistemski pripremi fazno uređenje kanala, što nije rađeno decenijama.

"Danas Služba koja se bavi izdavanjem vodnih akata ima formiran stručan i posvećen tim koji radi u punoj koordinaciji sa rukovodstvom Glavnog grada, Upravom za inspekcijske poslove, stručnim nadzorom i Štabom za zaštitu od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad, čime je uspostavljen funkcionalan sistem koji ranije nije postojao u ovom obimu i nastavlja sa ranije započetim procesima. To jasno potvrđuje da nema govora o stihijskom ili ad hoc djelovanju, već o planskom, timskom i odgovornom radu", naveo je Spalević u saopštenju.

On kaže da druga faza podrazumijeva sanaciju oštećenja, ustava i hidrotehničkih elemenata na kanalu Mareza, čime se uklanjaju tehnički nedostaci i obezbjeđuje dugoročna stabilnost i bezbjednost sistema.

"Treća faza – prateća i estetska, usmjerena je na izradu projekta šetačke zone od izvorišta rijeke Trešanice do Komanskog mosta. Na tom prostoru građani Podgorice će moći da uživaju u uređenom ambijentu i šetnji uz čist i funkcionalan kanal, u prostoru koji će prvi put biti uređen u skladu sa savremenim urbanim i ekološkim standardima, bez ugrožavanja njegove osnovne hidrotehničke funkcije. Vodoizvorište Mareza možemo sačuvati samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem, bez traženja izgovora, a najbolje o tome govore građani Podgorice, koji su uvidjeli tek sada devastaciju kanala, pa svako na svoj način pomaže i čisti kanal u mjeri njihovih kapaciteta i mogućnosti. Rukovodstvo i društva Glavnog grada su im zahvalni na tome. Kanal Mareza se vraća građanima Podgorice – odgovorno, stručno i trajno", poručio je Spalević.