Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kanal Mareze će, uz angažovanje svih nadležnih gradskih službi i državnog preduzeća Zaštita prostora Crne Gore, biti oslobođen u punoj dužini od oko 8,5 kilometara, od vodoizvorišta Mareza do ušća u Moraču u Donjoj Gorici, u svom izvornom koritu, bez bilo kakvog izmještanja trase, kazali su gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i direktor Uprave za inspekcijske poslove Glavnog grada Branko Kovačević.

"Svaki objekat koji se zatekne u koritu kanala biće uklonjen — bez izuzetka", poručili su.

Portal gradski.me prenosi da su kabinet gradonačelnika Podgorice i Uprava za inspekcijske poslove Glavnog grada saopštili za RTV Podgorica da su Mujović i Kovačević, tokom današnjeg obilaska kanala Mareze, konstatovali da se radovi na pročišćavanju zatrpanog kanala teku planiranom dinamikom, te da je mehanizacija angažovana u punom kapacitetu.

"Ovom prilikom jasno i nedvosmisleno poručujemo javnosti, medijima i svim licima za koja se utvrdi da su izvršila uzurpaciju javnog dobra, da neće biti zaštićenih i da niko neće proći nekažnjeno, bez obzira o kome je riječ. Sva lica koja su uzurpirala, oštetila ili na bilo koji način onemogućila da mareški kanal bude u punoj funkciji i služi namjeni za koju je izgrađen biće najstrože sankcionisana, a biće im naloženo da uzurpirane djelove vrate u prvobitno stanje", saopštili su Mujović i Kovačević.

Tokom dosadašnjeg inspekcijskog nadzora utvrđen je, kako navode, veći broj nepravilnosti, zbog čega je subjektima naloženo uklanjanje nanosa, šiblja, građevinskog otpada, pomoćnih objekata i drugih prepreka. Svi subjekti čiji je identitet do sada utvrđen postupili su po naloženim mjerama inspektora.

"Posebno veća nepravilnost konstatovana je u vidu zatrpavanja kanala u dužini od nekoliko stotina metara u blizini fudbalskog stadiona u Donjoj Gorici. U cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, inspektor je u saradnji sa Direkcijom za imovinu Glavnog grada utvrdio da se u koritu kanala nalaze objekti kao što su stopa reflektora, reflektor, ograda, asfaltirani put i drugi objekti i materijal. Vlasnicima ovih objekata ostavljeni su pozivi radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzimanja daljih zakonskih mjera. Povodom informacija koje su se pojavile u medijima da će Mareški kanal, na dijelu gdje se nalaze stopa reflektora, sam reflektor i betonska ograda stadiona, biti izmješten izgradnjom novog kanala, obavještavamo javnost da je takva informacija netačna", poručuju Mujović i Kovačević.

Ističu da će kanal Mareze biti oslobođen u cjelosti i u izvornom obliku, onakav kakav je bio prije uzurpacije.

"Pravnom licu koje je izvršilo izgradnju objekata u koritu kanala biće naloženo da u najkraćem roku oslobodi kanal i vrati ga u prethodno stanje. Ukoliko ne postupi po rješenju Uprave za inspekcijske poslove, uklanjanje će izvršiti Glavni grad, preko Zaštite prostora Crne Gore, sa kojom Glavni grad ima sklopljen ugovor, a o trošku pravnog lica koje je izvršilo uzurpaciju", kazali su.