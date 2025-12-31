Poslanik SNP-a Bogdan Božović komentarisao je jučerašnje događaje u Botunu, naglašavajući da su pošteni mještani zaslužili poštovanje i da se problemi trebaju rješavati dogovorom, a ne silom.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Poslanik SNP-a Bogdan Božović, komentarišući jučerašnje događaje u Botunu, poručio je da sila nikada nije rješenje, već da je dogovor pravi put.

„Bilo je tužno i teško gledati scene iz Botuna od juče. Mnoge od tih ljudi poznajem cijeli život, s nekima sam i politički sazrijevao. To su pošteni i časni ljudi, koji žive isključivo od svog rada. Nažalost, posljednjih mjeseci svjedočimo sramnom pokušaju pojedinaca da stvore negativan narativ o njima — da ih dehumanizuju, omalovaže i predstave kao problem. A zbog čega? Zato što se već 15 godina bore za svoja prava? Zato što nisu pristali da pogaze principe dok su se vlasti mijenjale?“, istakao je Božović.

On je dodao da je ponosan na svako prijateljstvo i rodbinske veze u Zeti.

„Ovo nije trenutak za slavodobitne izjave, već za razum, razgovor i poštovanje ljudi koji su ostali dosljedni sebi“, zaključio je Božović.