Botunjani su za 10 sati najavili novi protest na kružnom toku u Golubovcima.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Jutros u Botunu mirno. Lokaciju gdje počinje izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda čuva policija, a blokirala je i prilaze tom mjestu, javlja RTCG. Botunjani su za 10 sati najavili novi protest na kružnom toku u Golubovcima.

Burnog pretposljednjeg dana 2025. počela je realizacija projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu. Predstavnici grada oko četiri sata ujutru došli su u Botun kako bi otpočeli radove na izgradnji postrojenja, ali su ih mještani spriječili da priđu lokaciji. Na teren je stigla i policija, koja je privela više od 50 mještana Zete, među kojima i predsjednika te opštine Mihaila Asanovića. Svi su ubrzo pušteni. Šatori u kojima su protestovali su uklonjeni. Iz policije je saopšteno da je upotrijebljeno najblaže sredstvo prinude uz maksimalan stepen senzibiliteta u postupanju prema građanima. Lider DNP-a Milan Knežević najavio je da će predsjedništvu stranke predložiti izlazak iz vlade.

Drama u Botunu odvijala se od tranih jutarnjih sati. Na lokaciju za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na kojoj su mještani protestovali, stigla je komunalna policija te direktor vodovoda Aleksandar Nišević.

Nakon što im nije dozvoljeno da uklone šatore, pozvali su i policiju. Botunjani su pjevali himnu, negodovali na policajce, prozivali potpredsjednika vlade Aleksu Bečića, optužujući ga za izdaju. Policija je upozorila mještane Botuna da se udalje sa predmetne lokacije.

Pošto su desetine Botunjana odbile da napuste spornu lokaciju, legli su na zemlju pružajući pasivni otpor. Pridružili su im se i lider DNP-a Milan Knežević i predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović.

Policijski službenici preduzeli su mjere i radnje iz svoje nadležnosti i u službene prostorije doveli 54 lica, saopšteno je iz Uprave policije. Naglasili su da je upotrijebljeno najblaže sredstvo prinude uz maksimalan stepen senzibiliteta u postupanju prema građanima.

Nakon što je lokacija u Botunu raščišćena, tamo su stigli predstavnici turske kompanije Kazu Grup, zadužene za gradnju postrojenja, kao i direktor vodovoda Aleksandar Nišević.

Na parceli je počelo postavljanje građevinske table.