Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori pozdravila je početak izgradnje novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, finansiranog sredstvima EU, kao i, kako su ocijenili, profesionalnu i uzdržanu asistenciju policije koja je omogućila početak radova.

"Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je savremen, bezbjedan objekat, usklađen sa pravilima Evropske unije, koji ne predstavlja nikakvu prijetnju za okolne zajednice. Naprotiv, ono pruža ključnu zaštitu javnog zdravlja i životne sredine. Projekat je ispunio sve nacionalne administrativne, pravne i ekološke zahtjeve. Njegova izgradnja je od suštinskog značaja kako bi Crna Gora ispunila svoje obaveze u skladu sa ekološkim standardima Evropske unije", kazali su iz Delegacije EU za "Vijesti".

Oni su pozvali sve zainteresovane strane da se uzdrže od širenja netačnih tvrdnji u vezi sa navodnim ekološkim ili zdravstvenim uticajem projekta, kao i navodnim zloupotrebama policije.