Građani Zete nastavili su proteste i blokade saobraćaja zbog početka radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, poručivši da imaju rok do sjutra u podne da se oslobodi prolaz, u suprotnom najavljuju dolazak sa mehanizacijom.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović poručio je da je rok do sjutra u 12 sati da se oslobodi prolaz kroz Botun, u suprotnom će mještani doći sa mehanizacijom, prenosi RTCG.

Građani Zete, koji su jutros blokirali kružni tok ka Aerodromu u Golubovcima, okupili su se u Botunu gdje su započeti radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Policija je blokirala sve prilaze gradilištu i nije dozvolila prolaz okupljenima.

Asanović je poručio da ne žele sukobe, ali da neće dozvoliti ponižavanje Zete, dok je mještanin Miroslav Brajović apelovao na nadležne da spriječe eskalaciju situacije.

Predsjednik DNP-a Milan Knežević kazao je da mještani imaju rok do sjutra u podne, nakon čega će, kako je naveo, sa mehanizacijom krenuti u “oslobađanje sela”. Pozvao je premijera Milojka Spajića da dođe na lice mjesta i razgovara sa građanima.

Saobraćaj ka Aerodromu Podgorica i dalje je blokiran, a prema najavama sa društvenih mreža, tokom dana planirane su i dodatne blokade na više lokacija u Zeti. Protesti su organizovani zbog početka radova na postrojenju u Botunu, čemu se mještani protive.