Izvor: Glavni grad - Podgorica

Skupština Glavnog grada je, sa 34 glasa "Za", usvojila Informaciju o potrebi proglašenja brda Ljubović Parkom prirode – inicijativu koju je Opštinski odbor (OO) Socijalističke narodne partije (SNP) Podgorica pokrenuo i vodio od samog početka. Ovo je značajna pobjeda građana i javnog interesa, pišu Vijesti.

To je poručio predsjednik OO SNP i poslanik Bogdan Božović.

On je istakao da je brdo Ljubović jedno od posljednjih zelenih utočišta Podgorice, prostor zdravlja, rekreacije i odmora za hiljade ljudi.

"Usvajanje ove inicijative dokaz je da se može voditi politika koja štiti prirodu i dugoročne potrebe grada. Zahvaljujem našoj odbornici Maši Stevović na izuzetnom trudu i posvećenosti tokom cijelog procesa. Očekujemo da nadležne službe nastave proceduru bez odlaganja, kako bi Ljubović što prije dobio status Parka prirode i trajnu zaštitu", navodi se u Božovićevom saopštenju za javnost.

On je kazao da će OO SNP Podgorica ostati potpuno posvećen očuvanju ovog prostora.

"Ljubović mora ostati zelen, otvoren i dostupan svima", zaključio je Božović, prenose Vijesti.