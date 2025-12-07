U Botunu je počeo veliki skup mještana Botuna i cijele Zete protiv izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda u tom zetskom naselju.

Mještani Botuna organizovali su danas drugi po redu protest “Protiv kolektora – da Zeta živi”, povodom protivljenja planirane gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u industrijskoj zoni KAP-a, u njihovom selu.

Na ovom prostoru je, kako piše Pobjeda, veliki broj Botunjana, svih generacija, a imaju podršku i velikog broja stanovnika Zete, ali i iz Podgorice, Morače…

Okupljanje je počelo minutom ćutanja za Zorana Vukčevića, Botunjana koji je juče tragično preminuo, a koji je, prema riječima mještana, snažno podržavao njihovu borbu. Organizatori su saopštili da, iz pijeteta, na skupu neće biti muzike, već samo obraćanja.

“Botun je naš život i ne damo ga”, poručili su organizatori.

Mještani ističu da već godinama žive u strahu zbog, kako navode, zagađenja i problema koji dolaze od bazena crvenog mulja, te se pitaju zašto se, kako kažu, zagađivači uvijek nalaze u Botunu, prenosi CdM.

Milica Stojanović istakla je da je otpor nužan kako bi se njihov kraj zaštitio.

“Ako budemo ćutali, Botun nema ko da brani”, kazala je Stojanović.

Osmamnaestogodišnja Anja Kažić poručila je da želi da ostane u Botunu i da na tom mjestu jednog dana podiže svoju porodicu.

“Već danima nemam miran san. Omalovažavate nas”, poručila je ona, dodajući da država nije započela oporavak, kako je navela, zatrovane sredine.

Među govornicima je bio i Duško Stijepović, koji je naglasio da mještani ne vide alternativu povlačenju.

” Nadamo se pobjedi u ovoj borbi. Nadamo se da će se naći neko spreman na kompromis. Ali neka znaju da se mi nećemo povući “, poručio je on.

"Botun nije još jedan neuspjeli eksperiment. Godinama živimo sa strahom. Izgleda da to nije bilo dovoljno, sada dovode i kolektor. Još jednu brigu. Zašto uvijek Botun, zašto uvijek Zeta?", upitala je Anđela Stojanović, kako pišu Vijesti.

Botunjanin Duško Stijepović naglasio je da Botunjani nemaju kud nazad u borbi sa "krupnim zapadnim kriminalom i zastarelom tehnologijom".

"Ima prostora za kompromis. Za to nije kasno. Očekujemo takav odgovor i poziv. Do tada se odavde ne pomjeramo ni pedalj. Uradićemo to dostojanstveno", naglasio je.

U Zeti će se 14. decembra održati lokalni referendum, na kojem će stanovništvo moći da se izjasni da li žele da u Botunu bude izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ranije je rekao da rezultat referenduma za njih nije obavezujući, ali da poštuju Zećane i njihovu želju da i na taj način izraze svoj stav, prenose Vijesti.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović juče je kazao da je njihova ponuda da se na lokaciji predviđenoj za kolektor otvori kompanija.