Ranije je objavljeno da su mještani Botuna za sjutra najavili protest u 13 časova.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Predsjednik Demokratske narodne partije DNP Milan Knežević tvrdi da je policija blokirala saobraćaj za teretna vozila prema Botunu, i tvrdi da namjeravaju da uđu na lokaciju gdje mještani danima protestuju zbog najavljene gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

“Mole se svi Zećani koji mogu da dođu. Blokirali su saobraćaj za teretna vozila prema Botuna ako možete dođite što prije jer planiraju da uđu na lokaciji gdje se mi nalazimo kako bi nas uklonili”, napisao je on na mreži X.

Poručio je Zećanima: “Što nas više dođe bliži smo pobjedi, pokažimo im ko su Zećani i da smo svi kao jedan”.

Iz policije su CdM-u nezvanično kazali da o ovome nisu obaviješteni.

