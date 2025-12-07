Upućen je poziv građanima Botuna i cijele Zete na protest.

Mještani Botuna koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje voda najavili su za danas okupljanje koje je zakazano za13 časova, pod sloganom “Protiv kolektora – da Zeta živi”.

Nakon što je Glavni grad najavio da bi gradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) trebalo da počne naredne sedmice, a Uprava za inspekcijske poslove izdala nalog mještanima Botuna da uklone šator podignut polovinom prošlog mjeseca prekoputa industrijske zone KAP-a, stanovnici ovog naselja odlučili su da pojačaju prisustvo na terenu, kako prenosi CdM.

Prije tri noći Botunjani su šator premjestili u krug industrijske zone KAP-a, gdje su postavili još dva nova. U ograđenom prostoru rasporedili su nekoliko traktora, kamiona, građevinskih mašina i veći broj automobila, a teren su nasuli tamponom kako bi olakšali pristup šatorima.

Na lokaciji se i juče okupilo nekoliko desetina mještana, koji poručuju da će nastaviti da prate sve aktivnosti vezane za najavljeni početak radova na PPOV-u, pišu u CdM-u.

14. decembra u Zeti će se održati referendum povodom izjašnjavanja po pitanju planirane gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Botunu, a pravo glasa ima 12.747 građana.