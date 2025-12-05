Jedan od mještana Jagoš Bećirović rekao je novinarima da postoji mogućnost da se postavi jos šatora

Izvor: MONDO

Mještani Botuna demontirali su šator koji se nalazio nadomak table na ulazu u to selo i postavili tri nova - unutar lokacije predviđene za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (kolektor), pišu Vijesti.

Na toj lokaciji se trenutno nalaze tri nova šatora, kao i nekoliko traktora i kamiona. Njih su Botunjani postavili sinoć oko 19 sati.

Jedan od mještana Jagoš Bećirović rekao je novinarima da postoji mogućnost da se postavi jos šatora:

“Loše je vrijeme, a moramo da se zaštitimo”.

Otkrio je i da se nada da će “razum da preovlada kod donosioca odluka”.

Pitao se i da li bi premijer Milojko Spajić, gradonačelnik Saša Mujović i direktor “Vodovoda i kanalizacije” Aleksandar Nišavić “podizali svoju djecu u blizini kolektora i spalionice”.

“Da li bi oni doveli svoju djecu da žive pored kolektora? Ne mogu da procijenim izlaznost, biće naroda. Bili smo u skoro svaku kuću i dočekani smo lijepo - sa osmijehom i podrškom”, poručio je Bećirović, dodajući da ako nadležni “krenu sa radovima, Botunjani će stati ispred mašina”.

Tvrdi i da se dozvola za gradnju kolektora ne može izdati, “jer lokacija nije čista”.

“Jedan od uslova mora biti saglasnost lokalnih zajednica. Oni to nemaju”, ocijenio je Bećirović, dodajući da je kolektor poguban za opštinu Zeta, prenose Vijesti.

Tvrdi i da se postrojenja slična ovom planiranom u Botunu “po Evropi miču”.

Mještanin Slavko Vukčević kazao je da nema informaciju hoće li Komunalna inspekcija obići šator naselje u Botunu.

Rekao je i da ih mnogi posjećuju i pružaju podršku.

"Isključivo smo ovdje prešli zbog frekventne saobraćajnice. Bojali smo se da neko ne nastrada na samom putu. Ova teritorija je u vlasništvu Glavnog grada. Čitava Zeta se administrativno vodi na Podgoricu. Nije bilo razgraničenja".

Vukčević je podsjetio i da se protive izgradnji kolektora još od 2004. godine.

Rekao je i da su se nadali da će neko dozvoliti Botunjanima da dišu zdrav vazduh, kao i da svi žele im da se rađaju zdrava i fina djeca.