Uprava policije apeluje na građane i medije da se uzdrže od plasiranja neprovjerenih informacija i da za tačne podatke kontaktiraju nadležne organe, kako bi se izbjegla zbunjenost i nepotrebna panika među stanovništvom.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Uprava policije se oglasila nakon što je lider DNP-a Milan Knežević pozvao mještane Botuna da se hitno upute ka toj lokaciji, navodeći da je policija zaustavila saobraćaj za teretna vozila i da planira intervenciju.

Policija je, u cilju tačnog i objektivnog informisanja javnosti, saopštila da se na teritoriji Podgorice sprovodi planska akcija pod kodnim nazivom “Šljunak”, usmjerena na kontrolu lica koja nelegalno eksploatišu i prevoze pijesak, šljunak i kamen. Akcija je dio šire strategije u suzbijanju ekološkog kriminala, uključujući otkrivanje krivičnih djela i počinilaca koji ugrožavaju biodiverzitet i prirodnu sredinu.

