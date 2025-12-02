Optimistični su da će danas biti postignut dogovor u vezi sa planiranom izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom zetskom naselju.

Delegacija mještana Botuna stigla je na dogovoreni sastanak u Glavni grad.

Sastanak je, prema informacijama "Vijesti" zakazan za 15 časova.

Dok iz Glavnog grada ponavljaju da će uskoro početi radovi u Botunu, mještani poručuju da "po cijenu života neće dozvoliti novog zagađivača".

Kako bi izrazili svoje neslaganje, danima dežuraju u šatoru preko puta parcele na kojoj je planirana izgradnja postrojenja.

U petak prošle sedmice dobili su nalog da šator uklone u roku od tri radna dana. Botunjani su, međutim, najavili da to neće učiniti.