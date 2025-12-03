Posjeta premijera Velikog Vojvodstva Luksemburga Luka Fridena predstavlja značajan događaj za Crnu Goru, poručio je premijer Milojko Spajić na konferenciji za medije u Vili Gorica.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Nakon razgovora sa luksemburškim zvaničnikom, Spajić je naglasio da će ova posjeta doprinijeti jačanju saradnje dvije države i pomoći Crnoj Gori na njenom evropskom putu.

Odgovarajući na pitanja u vezi sa rješavanjem problema izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, Spajić je istakao da je Vlada u potpunosti posvećena podršci Glavnom gradu, piše CdM.

„Jasno je da Vlada stoji iza Glavnog grada, iza projekta. Nadam se da će mještani Botuna imati sluha za rješavanje problema“, poručio je premijer, dodajući da je u parlamentu već učinjeno sve što je potrebno kako bi se omogućio napredak ovog projekta.

Spajić je posebno naglasio stratešku važnost saradnje sa Luksemburgom, državom koja je, kako je rekao, po veličini slična Crnoj Gori, ali sa sasvim drugačijim razvojnim putem.

„Imamo toliko toga da naučimo od Luksemburga. Pokušaćemo da ih iskoristimo kao mentora i partnera koji može pomoći na našem evropskom putu“, kazao je Spajić, javlja CdM.

Govoreći o evropskim integracijama, premijer je ponovio da se Crna Gora nalazi u zadnjoj milji procesa pristupanja Evropskoj uniji.

„Imamo ambicioznu agendu da zatvorimo sva poglavlja do kraja 2026. godine. Ništa nas neće omesti na tom putu. U narednih 13 mjeseci uradićemo apsolutno sve, i neće biti prepreke koja će nas zaustaviti“, rekao je Spajić.

Najavio je da će se pred poslanicima u decembru naći više od 100 zakona, ali je odbacio sumnje da obim zakonodavnog posla utiče na kvalitet.

„Svi zakoni prošli su javnu raspravu i diskusiju sa Evropskom komisijom. Oni prolaze i skupštinske odbore, a u mnogim slučajevima riječ je o manjim izmjenama“, pojasnio je Spajić.

Premijer Luksemburga Luk Friden istakao je da se glas Crne Gore snažno čuje u evropskim krugovima, posebno kroz djelovanje premijera Spajića i predsjednika države Jakova Milatovića, prenosi CdM.

„Evropa ne može biti cjelovita bez Zapadnog Balkana“, poručio je Friden, dodajući da Luksemburg prepoznaje individualni napredak svake zemlje regiona, a ne posmatra ih „u jednoj korpi“.