Lazović je početkom juna 2020. godine, putem tada zaštićene Skaj aplikacije, komunicirao sa Šarićem, kojem je, između ostalog, naveo da zbog službenih obaveza ranije nije mogao da mu piše, jer je, kako je naveo, „hapšio škaljarce sa Cetinja“

Izvor: printscreen libertaspress, printscreen YTPRESS Online

Aktivni policajac Petar Lazović prepričavao je Darku Šariću da je učestvovao u policijskoj akciji protiv pripadnika škaljarskog klana, uz poruku da smatra kako Marko Ljubiša Kan neće preživjeti naredni napad, prenosi portal Vijesti.

Lazović je početkom juna 2020. godine, putem tada zaštićene Skaj aplikacije, komunicirao sa Šarićem, kojem je, između ostalog, naveo da zbog službenih obaveza ranije nije mogao da mu piše, jer je, kako je naveo, „hapšio škaljarce sa Cetinja“.

U porukama mu saopštava i da je u Budvi oduzeo blindirano vozilo Marku Ljubiši Kanu, navodeći da je između njih odnos prerastao iz profesionalnog u lični sukob.

„Mislim da je zeko svaku sreću potrošio, da će drugi put biti – game over“, napisao je Lazović, jasno aludirajući na činjenicu da je Kan preživio više pokušaja ubistava.

Ljubiša Kan godinama je označavan kao bezbjednosno interesantna osoba, bliska škaljarskom kriminalnom klanu, iako je to više puta demantovao. Na njega su, prema dostupnim podacima, izvršena najmanje tri atentata – u Budvi 2017, Beogradu 2020. i ponovo u Budvi 2021. godine. Posljednji put ranjen je tokom ljeta u Pržnu.

U nastavku komunikacije Lazović pominje i Radoja Zvicera, kojeg oslovljava kao „druga iz Ukrajine“, navodeći da mu je pomagao jer mu je rečeno da je blizak Šariću. Pominje i tadašnjeg kolegu Ljuba Milovića, naglašavajući da mu je lojalnost i prijateljstvo iznad svega.

„Tvoj drug – moj drug. Ja sam na ove gadove krenuo“, poručuje Lazović u jednoj od poruka, naglašavajući da stoji na raspolaganju za svaku pomoć.

Portal Vijesti ranije je objavio i komunikacije u kojima se pominje mogućnost otmice Šarića iz Beograda, nakon što mu je potvrđena presuda od 15 godina zatvora zbog šverca kokaina, kao i poruke u kojima se planira ubistvo Ljubiše Kana.

Specijalno državno tužilaštvo početkom marta 2025. godine podiglo je optužnicu protiv više osoba, navodeći da su kriminalnu organizaciju formirali Radoje Zvicer i Nikola Vušović, sa ciljem izvršenja teških krivičnih djela, uključujući likvidacije pripadnika suprotstavljenih klanova.