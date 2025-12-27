Protiv L.D. pokrenut je prekršajni postupak, a zaplijenjena roba privremeno je oduzeta u skladu sa važećim propisima.

Izvor: Hermes.com

Carinici na Aerodromu Podgorica spriječili su krijumčarenje luksuzne robe ukupne vrijednosti preko 20.000 dolara.

Kako je saopšteno iz Uprave carina, 25. decembra prilikom kontrole putnika koji je doputovao međunarodnim letom, kod lica L.D. iz Nikšića otkrivena je neprijavljena roba poznatih brendova.

Među zaplijenjenim predmetima nalazili su se ženska torba marke Hermes, mobilni telefon iPhone, kao i više komada nakita marke Cartier, uključujući prstenje, narukvice i lanac sa priveskom. Procijenjena vrijednost oduzete robe iznosi 20.690 dolara.

Protiv L.D. pokrenut je prekršajni postupak, a zaplijenjena roba privremeno je oduzeta u skladu sa važećim propisima.