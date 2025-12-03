Novica Vukčević iz Botuna, koji je mještanima pročitao novo rješenje UIP, naglasio je da neće uklanjati novi šator, što podržavaju mještani.

Izvor: MONDO

Službenici Uprave za inspekcijske poslove Glavnog grada dolazili su danas u Botun, gdje je već dvadesetak dana postavljen šator mještana ovog naselja koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Prema riječima predstavnika mještana, komunalni inspektori su konstatovali da su oni uklonili prethodni i podigli novi šator. Zadržali su se svega desetak minuta, prenosi Pobjeda.

Novica Vukčević iz Botuna, koji je mještanima pročitao novo rješenje UIP, naglasio je da neće uklanjati novi šator, što podržavaju mještani.

Mještanin Boris Ćetković poručio je nadležnima iz Glavnog grada i države da ne kreću na Botunjane i Zetu jer, kako naglašava, „dobro biti neće“.

Pored šatora su nabacana šatorska krila za koja Botunjani tvrde da pripadaju ranije uklonjenoj konstrukciji.

Podsjetimo, Uprava za inspekcijske poslove Glavnog grada donijela je u petak rješenje da do srijede, 3. decembra (danas) bude uklonjen šator koji su mještani Botuna, koji protestuju protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postavili polovinom prethodnog mjeseca na lokaciji preko puta industrijske zone KAP-a, gdje bi trebalo da bude izgrađen Sistem za prečišćvanje otpadnih voda.

Rješenje naslovljeno na N. N. lice komunalna inspektorka Dragica Filipović 28. novembra ostavila je u šatoru, jer niko nije želio da ga primi i potpiše.

Okupljeni građani su ekipu Uprave za inspekcijske poslove toga dana dočekali sa buketom cvijeća, ali i poručili ne samo da neće ukloniti šator, već i da će ih u narednim danima postaviti još više.

Kako je ranije saopštio gradonačelnik Saša Mujović, Komunalnoj inspekciji je naloženo da utvrdi da li se pomenuti privremeni objekat nalazi na parceli u vlasništvu Glavnog grada, predviđenoj za gradnju PPOV.

Kako je direktor gradskog preduzeća ,,Vodovod i kanalizacije” d.o.o. Podgorica Aleksandar Nišavić izjavio za Pobjedu, tokom naredne sedmice trebalo bi da uslijedi i prijava gradnje, što je i posljednji formalni uslov za početak izvođenja radova.

Kako su iz Glavnog grada više puta naglasili, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda prioritet je svih prioriteta, tako u najskorijem roku moraju početi radovi. Sa druge strane, mještani Botuna i Zete se protive tome i čekaju da svoj stav iskažu na referendum koji je u Opštini Zeta zakazan za 14. decembar.

U pomenutom šatoru se dvadesetak dana okupljaju stanovnici Botuna koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na toj lokaciji, piše Pobjeda.