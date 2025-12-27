Naime, podgorička policija je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu, uhapsila M.H zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu maloljetnog lica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričanin M.H. (36) uhapšen je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnicu od 14 godina, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Naime, podgorička policija je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu, uhapsila M.H zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu maloljetnog lica.

“Sumnjiči se da je u svom vozilu seksualno uznemiravao maloljetnicu staru 14 godina, na način što je fizički dodirivao i poljubio u predjelu usana, što je kod nje izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti”, navode iz UP.

Oštećena je potom ovaj događaj prijavila Odjeljenju bezbjednosti Podgorica.

“Nakon sprovedenih hitnih mjera i radnji, te prikupljenih potrebnih obavještenja, postupajući tužilac se izjasnio da se u navedenom događaju stiču elementi krivičnog djela seksualno uznemiravanje, te naložio da se M.H. liši slobode i uz krivičnu prijavu sprovede nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje”, zaključuju iz policije.