Prekosjutra ističe rok koji je Komunalna ispekcija Glavnog grada dala mještanima Botuna da uklone šator koji su postavili blizu mjesta gdje je predviđena gradnja kolektora. Oni su najavili da to neće učiniti.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je za CdM da se danas slučajno u holu Skupštine Crne Gore sreo sa predsjednikom Demokratske narodne partijeMilanom Kneževićemi da su kratko razgovarali o dešavanjima u Botunu oko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

“Bio je korektan razgovor, ali nije bilo nikakvog konkretnog dogovora”, rekao je kratko Mujović za CdM.

On je danas bio u Skupštini Crne Gore na zasijedanju Omladinskog palamenta gdje je govorio povodom osvajanja titule Podgorice za Evropsku prijestonice mladih 2028.

Nakon današnjeg susreta Mujović i Knežević su se rukovali.

Knežević je ranije kazao da ukoliko policija represivno djeluje na mještane Botuna da će napustiti vlast i u Podgorici i na državnom nivou.