Izvor: Uprava Policije CG

U okviru nacionalne akcije „Petarda“, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ zaplijenili su više od 5.300 komada pirotehničkih sredstava na području Bijelog Polja i Berana.

Kako je saopšteno, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje i Berane sproveli su pojačane kontrole i preventivne aktivnosti, tokom kojih su od lica K.K., H.Z., F.Ć. i V.R. oduzeli ukupno 5.334 komada pirotehničkih sredstava različitih vrsta i marki, namijenjenih ilegalnoj trgovini.

Postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama izjasnio se da se protiv K.K. iz Berana podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

U odnosu na lica H.Z., F.Ć. i V.R., državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naknadno će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

Iz Uprave policije su saopštili da će, u cilju očuvanja bezbjednog ambijenta za građane i turiste tokom predstojećih praznika, nastaviti sa planskim mjerama i aktivnostima na otkrivanju i oduzimanju zabranjenih pirotehničkih sredstava, kao i identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica, uz poseban fokus na zaštitu djece i mlađih osoba.