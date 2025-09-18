Napomenuo je da se nalazimo na pragu ekološke katastrofe i da je čudno da se nisu desile neke epidemije i zarazne bolesti kao posljedica zagađene vode.

Izvor: Vlada Crne Gore

Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović kazao je da je izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda jedino rješenje koje je na korist svih građana Crne Gore. Mujović je u emisiji “Argumenti” na TVCG naglasio kolika šteta može nastati ukoliko se ne izgradi novi kolektor i istakao da je spreman da objasni Botunjanima da ne postoji jednakost između bazena crvenog mulja i kolektora.

Napomenuo je da se nalazimo na pragu ekološke katastrofe i da je čudno da se nisu desile neke epidemije i zarazne bolesti kao posljedica zagađene vode, prenosi Portal RTCG.

“Postoji prijetnja koja se kao mač nad našim glavama nadvija, kazne koja nam slijedi ako ne sprovedemo sistem za prečišćavanje otpadnih voda od 100 miliona eura. Naš budžet za ovu godinu 150 miliona eura, pa ako treba da platimo kaznu od 100 miliona eura onda je jasno da bi to dovelo do kolapsa funkcionisanja Glavnog grada”, naglasio je Mujović.

Istakao je da ukoliko se izgubi ovaj grant od EU, postavlja se pitanje odakle nam kredibilitet i pravo da ubuduće tražimo sredstva od Svjetske banke i EU, ako već nismo kadri da ono što nam je već dato da implementiramo.

“Naše pregovaračko poglavlje 27 je uslovljeno ovim projektom, imamo prilično jasnu situaciju. Imamo stav koji su na čelu vlasti, zatim EU, kao i i Agenciju za zaštitu životne sredine koja može da potvrdi da li je to postrojenje štetno po okolinu ili nije, imamo opšti društveni konsenzus aktera oko postrojenja, da je njegova izgradnja neminovnost i da treba početi što prije i bez oklijevanja”, kazao je Mujović.

Istakao je da protivljenje mještana Botuna nije nešto preko čega se tek tako može proći i zanemariti.

Poručuje mještanima da se klone politički zapaljivih govora i da koliko je moguće ostanu hladni na sve političke povike.

“Mi smo kao Glavni grad a takođe i Vlada spremni da djelujemo u pravcu ponude koja podrazumijeva paket rješenja. Sa jedne strane – rješavanje glavnog ekološkog problema a to je sanacija bazena crvenog mulja, i implemetacija ovog projekta sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Istorijska prilika da jednim potezom riješimo dva ključna problema za Crnu Goru”, kazao je Mujović.

Mujović je istakao da je spreman da Botunjanima objasni da ne postoji jednakost između bazena crvenog mulja i kolektora.

Naglasio je da je Glavni grad spreman da se kreditno zaduži kako bi sanirao problem crvenog mulja. Ponovio je da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nije zagađivač.

Mujović je ukazao na to da je izgradnja kolektora najvažniji ekološki projekat za Crnu Goru.