Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić izjavio je danas da gradonačelnik Podgorice Saša Mujović (Pokret Evropa sad), ima apsolutnu podršku Vlade Crne Gore za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu i ocijenio da će to biti civilizacijski iskorak za državu, prenose Vijesti.

Odgovarajući na pitanja novinara u Baru da li gradnja postrojenja mora početi, on je kazao da je gradonačelnik Mujović vrlo izričit po tom pitanju i ima apsolutnu podršku Vlade na tom putu.

"Kao što znate, prerađena voda se godinama izliva u Moraču, a samim tim u Skadarsko jezero, i predstavlja veliki zdravstveni rizik za građane Zate, građane Podgorice. Primarno je to ono što ovo postrojenje treba da targetira", poručio je.

Sekundarno je to što bi Glavni grad izgubio do 100 miliona eura, kako je kazao, time i država Crna Gora, i tercijalno je to što ne bi ispunili "sve obaveze na našem evropskom putu" pa bi imali velike probleme pri zatvaranju Poglavalja 27.

"Mislimo da voda koja je trenutno u Morači i Skadarskom jezeru predstavlja zdravstveni rizik za građane, i riba i sve što se jede iz Morače i Skadarskog jezera predstavlja zdravstveni rizik. Mislimo da je to jednostavno jedan civilizacijski iskorak i da će biti jako bitan za našu državu, da imamo taj problem konačno riješen", kazao je Spajić, pišu Vijesti.

Dodao je da je taj problem riješen u nekim drugim opštinama, na radost građana i Budve i Berana, te da su se neki javili da pozdrave ovaj projekat.

Vlada će maksimalno izaći u susret građanima Botuna i Zete i sve njihove, kako je kazao, legitimne zahtjeve saslušati i pokušaće da pronađu adekvatno rješenje za njihove "racionalne probleme".