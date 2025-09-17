To je danas kratko saopštio medijima ministar prostornog planiranja Slaven Radunović na konferenciji na kojoj je ovaj resor predstavio specijalizovane portale legalizuj.me i gradjevinskadozvola.me.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kada Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine stigne zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za gradnju glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, ministarstvo će postupiti po zakonu.

To je danas kratko saopštio medijima ministar prostornog planiranja Slaven Radunović na konferenciji na kojoj je ovaj resor predstavio specijalizovane portale legalizuj.me i gradjevinskadozvola.me.

Ministar nije želio da odgovori na pitanje u vezi sa aktuelnim dešavanjima oko gradnje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u selu Botun u Zeti, uz obrazloženje da bi ta tema bila centralna u medijskim izvještajima i preuzela pažnju u odnosu na dva važna portala, koji su promovisani kako bi građani i investitori dobili detaljne informacije o važnom procesu legalizacije.

Radunović je kazao da su nedavno imali sličnu situaciju kada je na konferenciji za medije prezentovan učinak rada Ministarstva za godinu dana, dok je centralna tema u medijskim izvještavanjima bila njegov odgovor na pitanje u vezi sa statusom grada Kotora na listi UNESCO-a, prenose Vijesti.