Izvor: Glavni grad Podgorica

Mislim da će sa kolektorom biti bolje nego što je sad kad ga nema, jer stanovništva je sve više, a životna sredina je jedno od ključnih pitanja u budućnosti, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec za emisiju Globus na TVCG.

Kako prenosi RTCG, na pitanje šta očekuje da vlasti učine kako bi ispoštovali standarde, a opet izašli u susret građanima Botuna kada je u pitanju izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Šarec navodi da se ovo mora uraditi jer je to dobro za stanovništvo, te smatra da nam kolektor treba što prije.

“Kao bivši gradonačelnik i sa tim imam iskustva. Ja sam učestvovao u gradnji, odnosno u modifikaciji jednog kolektora. Kod takvih projekata uvijek ima ljudi koji se protive. Mislim da će sa kolektorom biti bolje nego što je sad kad ga nema, jer stanovništva je sve više, a životna sredina je jedno od ključnih pitanja u budućnosti”, naveo je on.

Kolektori su, kaže, danas neophodni.

Kaže da je problem koji imamo u Crnoj Gori, a koji se tiče odabira sudija Ustavnog suda treba riješiti što prije.

“Jer se ne može odlučivati kako treba. Ako se ne riješi to pitanje onda nema demokratije u pravom smislu te riječi, niti reforme u pravosuđu”, jasan je Šarec.

Kaže da svaka partija vuče na svoju stranu.

“Svaka strana se boji da će biti izabran neko ko nije po volji. Pa po meni za jednog ustavnog sudiju integritet je u prvom planu i da sudija zna šta je dobro po Crnu Goru, ne da se gledaju neki interesi nekih partija, jer nije dobro kad se govori da se Ustavni sud dijeli između partija, jer Ustavni sud je nešto sveto. Iznad Ustavnog suda samo je plavo nebo. Tako da tu treba voditi računa o tome”, poručio je Šarec.

Nada se da će političari naći rješenje što prije jer ovo nije povoljno za nas.