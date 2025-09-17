Međutim, u strukturama koje neposredno rukovode realizacijom tog projekta, tvrde da tu nema ništa sporno.

Grupa građana, vlasnika zemljišta, korisnika prostora i građevinskih objekata u zoni neposrednog zahvata planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ulcinjskom polju, traži da se taj objekat izmjesti na drugu lokaciju i da Opština Ulcinj preispita usvojeni Predlog za eksproprijaciju, koja je već počela, prenose Vijesti.

Oni su podnijeli zahtjeve Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Agenciji za zaštitu životne sredine za učešće, kako su naveli, u postupku revidiranja netransparentnog i nezakonitog određivanja lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Međutim, u strukturama koje neposredno rukovode realizacijom tog projekta, tvrde da tu nema ništa sporno.

“Ovo nije Botun niti ima sličnosti. U pitanju je projekat baziran na planskim dokumentima, konkretno na Prostorno urbanističkom planu Ulcinja, koji je Vlada usvojila još 2017, a kojim je ta lokacija predviđena za izgradnju postrojenja. Nikom vjerovatno nije svejedno da mu postrojenje bude u komšiluku, ali mora negdje, to je interes zajednice i države. Važno je da je sve bezbjedno i po zdravlje ljudi i za životnu sredinu”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Naveo je da je projekat još uvijek u ranoj fazi i da bi trebalo da uslijedi eksproprijacija zemljišta.

“Vijestima” je u Opštini potvrđeno da bi Uprava za nekretnine, područna jedinicia Ulcinj, trebalo da počne postupak eksproprijacije po osnovu predloga Opštine od 9. aprila ove godine.

U zahtjevu Ministarstvu i Agenciji, grupa građana ističe da osnov inicijative predstavljaju povrede privatnih i javnih interesa.

“A one su fundirane setom materijalno-pravnih propisa do konvencijskih kao i povredama ustavom zagarantovanih prava i sloboda građana. S druge strane, građani su revoltirani netransparentnošću postupka pripreme predloga za eksproprijaciju i odsustva bilo kakvih informacija koje se tiču statusa njihovih nepokretnosti, podataka i informacija od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi. Dakle, u pitanju su kako građani čija se zemljišta i građevinski objekti nalaze u granicama zahvata lokacije za gradnju postrojenja tako i oni čije nepokretnosti nijesu, ali su zainteresovani za pitanje zaštite zdravlja i očuvanja životne sredine”, piše u zahtjevu.

Predali su i zahtjev Sekretarijatu za zaštitu imovine za preispitivanje Odluke o određivanju predmetne lokacije i Predloga za eksproprijaciju na osnovu više zakonom utemeljinh osnova.

“U skladu sa vašim nadležnostima kompetencijama, molimo da na osnovu naše inicijative zauzmete funkcionalan stav i date mišljenje i preporuke od značaja za zakonito i pravilno rješenje konfliktnog odnosa Opštine Ulcinj i velikog broja vlasnika, korisnika prostora i stambeno-poslovnih objekata u neposrednoj i široj emitivnoj zoni planirane lokacije postrojenja”, stoji u zahtjevu Ministarstvu i Agenciji.

Naglašava se da građani ne oponiraju izgradnji tog objekta, razumiju potrebu njegove gradnje i javni interes, već zahtijevaju njegovu dislokaciju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, konvencijama i direktivama EU iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode, zaštićenih područja i zdravlja ljudi...

“Vlasnici nepokretnosti nijesu u antagonističkoj poziciji u odnosu na ciljeve izgradnje postrojenja, ali s obzirom na veliki protok vremena od izrade PUP-a, znatno promijenjenog planskog i normativnog okvira i neekvivalentnog vrednosnog odnosa predmeta eksproprijacije, opravdano se zahtijeva promjena lokacije za izgradnju postrojenja”, stoji u zahtjevu opštinskom Sekretaru za zaštitu imovine. Grupa građana je o svemu obaviestila je i KfW- Razvojnu banku Njemačke čijim bi kreditnim sredstvima trebalo da bude realizovan taj projekat.

Uslijedile i prve žalbe na rješenje katastra

Sa početkom eksproprijacije, istovremeno uslijedile su i prve žalbe na rješenja katastra, pišu Vijesti.

U jednoj od žalbi, u koju su “Vijesti” imale uvid, piše da je prvostepeni organ vlasnika zemljišta lišio prava na pravnu zaštitu.

“Prvostepeni organ bio je dužan da stranci omogući pravnu zaštitu i to na način što ga je morao pozvati da prisustvuje javnoj raspravi, gdje bi istakao činjenice i dokaze koji bi uticali na donošenje pravilnog i zakonitog rješenja”, piše pored ostalog u žalbi i ističe se da je ovlašćeno službeno lice samostalno utvrdilo činjenice i okolnosti u upravnom postupku.

Dodaje se i da je imovina podnosioca žalbe kultivisana.

U Opštini ističu da je usvojenim PUP-om jasno predviđena namjena tog zemljišta.

“U pitanju je zemljište predviđeno za kolektor a ne građevinsko zemljište ili u bilo koje druge svrhe”, kazao je sagovornik iz Opštine.