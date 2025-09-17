Direktor podgoričkog Vodovoda Aleksandar Nišavić najavio je da će u narednih nekoliko dana biti predat zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Izvor: Glavni grad Podgorica

On je za Dan kazao da je preduslov za podnošenje zahtjeva bilo pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine na elaborat procjene uticaja, te da je kompletna dokumentacija sada spremna. Ministarstvo, prema novim zakonskim rješenjima, ima rok od mjesec dana da odgovori.

“Moramo početi sa radovima do kraja godine kako bismo izbjegli raskid ugovora i gubitak 33 miliona eura grant sredstava”, poručio je Nišavić.

Dodao je da je od kredita od 35 miliona eura već utrošeno oko 32 miliona na širenje mreže, most i opremu, dok preostala sredstva zajedno sa grantom moraju biti usmjerena na gradnju postrojenja.

On je upozorio da bi eventualni zastoj ugrozio projekat vrijedan oko 200 miliona eura, jer bi pored kredita morali da vrate i dobijeni grant, a grad i država bi snosili posljedice.

Nišavić je podsjetio i da već dvije godine čekaju odgovor Ministarstva na zahtjev za izmještanje dalekovoda sa parcele predviđene za gradnju, naglašavajući da taj problem i dalje ostaje ključna prepreka.