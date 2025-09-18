„To pitanje je najvažnije, jer polovina države živi u glavnom gradu. Mislim da je to pitanje nacionalnog interesa."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ambasador Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johan Satler rekao je da se pitanje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (u Botunu) doživljava kao nacionalno zdravstveno pitanje, navodeći da je to nešto što treba riješiti.

„To pitanje je najvažnije, jer polovina države živi u glavnom gradu. Mislim da je to pitanje nacionalnog interesa. Taj projekat ima veliku podršku EU. Donedavno je to bio naš najveći grant, imali smo novac evropskih poreskih obveznika u tome i mislim da je odgovornost i ka crnogorskim ali i evropskim građanima, da se taj novac ne upropasti“, rekao je Satler na sastanku Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) u Skupštini.

Istakao je da je bitno pet stvari, navodeći da je za prvu - popunu Ustavnog suda, čuo poruke da bi to trebalo da bude riješeno u oktobru, pišu Vijesti.

Druga stvar, kako je rekao, su imenovanja za Sudski i Tužilački savjet, viceguverner Centralne banke i članovi Odbora Centralne banke:

„To će biti nešto što je prilično hitno da bi se popunila ta mjesta“.

Istakao je da treba sprovesti u djelo i preporuke Venecijanske komisije iz juna ove godine, kada je dala jasne preporuke kako da se izbjegnu budući problemi kada je riječ o penzionisanju sudija Ustavnog suda.

„Čujem da će naredne sedmice ta radna grupa (Radni tim za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu) imati prvi sastanak, da radi na implementaciji tih preporuka VK“, rekao je Satler.

Satler je rekao da je posvećenost EU proširenju ostala ista i da je jedan od najvažnijih strateških prioriteta Unije.

„EU želi svoje partnere sa Zapadnog Balkana da iskoriste ovu mogućnost, jer vaš uspjeh na kraju krajeva, jeste naš uspjeh“, kazao je Satler.

On je rekao da je dobra vijest da postoji napredak:

„Crna Gora ostaje na poziciji da prednjači u ovom procesu. Što ste bliže, teret je veći. Jako sam zadovoljan onim što ste do sada postigli. Prošla godina je upotrijebljena veoma produktivno“, rekao je Satler.