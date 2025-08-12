"Naša je obaveza da zaštitimo građane i prirodu Crne Gore", poručio je Božović.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministar pravde Bojan Božović najavio je da će taj resor, u svjetlu sve učestalijih slučajeva namjernog izazivanja požara, pokrenuti raspravu o mogućem pooštravanju zakonskih odredaba koje se odnose na to krivično djelo.

"Podsjećam da prema Krivičnom zakoniku Crne Gore: ko izazivanjem požara ili eksplozije dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu čija vrijednost prelazi iznos od dvadeset hiljada eura, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. Ako je na mjestu gdje je više ljudi kazna od 1 do 10 godina. Ako je usljed djela nastupila teška tjelesna povreda nekog lica ili imovinska šteta koja prelazi iznos od četrdeset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. Ako je usljed djela nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina", napisao je Božović na Fejsbuku.

Kazao je da će radna grupa razmotriti mogućnost izmjena i dopuna te odredbe.

"Naša je obaveza da zaštitimo građane i prirodu Crne Gore", poručio je Božović.