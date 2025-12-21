Tokom racije pronađena je i manja količina biljne materije nalik na marihuanu.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, uz podršku pripadnika Posebne jedinice policije, sproveli su sinoć opsežnu operativno-taktičku akciju „Racija“ u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću, tokom koje je kontrolisan veliki broj osoba.

Akcija je realizovana u periodu od ponoći do dva sata iza ponoći, u okviru planskih preventivnih aktivnosti usmjerenih na kontrolu operativno interesantnih lica, suzbijanje nasilja, kao i pronalazak i oduzimanje ilegalnih supstanci. Tom prilikom policijski službenici kontrolisali su oko 300 lica, među kojima i više operativno interesantnih osoba.

U službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić doveden je R.O. (22) iz Nikšića, koji je, nakon prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću lišen slobode zbog sumnje da je tokom kontrole u ugostiteljskom objektu izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, na štetu policijskih službenika.

Iz Uprave policije saopšteno je da će službenici nastaviti sa planskim proaktivnim i represivnim aktivnostima usmjerenim na sprečavanje nasilja, očuvanje stabilnog javnog reda i mira, kao i na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala, u cilju podizanja ukupnog nivoa bezbjednosti građana.