Krapović je naveo da je tragedija nastala usljed smanjene vidljivosti koju je prouzrokovao gust dim tokom akcije gašenja požara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar odbrane Dragan Krapović saopštio je da su Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore suočeni sa ogromnim gubitkom nakon nesreće u kojoj je poginuo vojnik Dejan Božović, a njegov kolega Marko Iković teško povrijeđen.

„Ova nesreća je podsjetnik da iza uniformi stoje ljudi, spremni da rizikuju svoje živote kako bi pomogli zajednici“, poručio je ministar.

On je kazao da je povrijeđeni vojnik Iković trenutno na operaciji karlične kosti i da ima nagnječenje pluća.

„Želim da izrazim najdublje saučešće porodici Božović i uputim podršku njihovim kolegama“, dodao je Krapović.

Prema njegovim riječima, gust dim je značajno smanjio vidljivost na terenu, što je direktno dovelo do nesreće.

U trenutku nesreće stradali Božović je bio suvozač, a Iković vozač.

“Ova dva pripadnika su u 7:30 časova upućeni na gašenje požara u Piperima, gdje su bili do 10 časova, nakon čega su se vratili u kasarnu i ponovo po potebi bili upućeni na teren na predjelu Kuča. Iković je bio sertifikovan za upravljanje cisternom, a stradali Božović je prošao obuku za gašenje požara”, naveo je on.

Istakao je da su vojnoci i dalje na terenu, rame uz rame sa priadnicima civilnih institucija i pružaju pomoć.

“Svi često zajedno zaboravljamo koliko je vojnička profesija rizična i u mirnodobskim vremenima pripadnici vosjke se suočavaju s brojnim opasnostima. Žrtva vojnika Božovića nas podsjeća na sve koji su spremni da svoje živote stave na raspolaganje državi kako bi zaštitili živote građana”, naveo je on.

Kako je ranije saopšteno iz Ministarstva odbrane, vojnik Dejan Božović (41) iz Danilovgrada je stradao, a Marko Iković zadobio teške tjelesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča, kada je došlo do prevrtanja vojne cisterne sa vodom.

“Iković je zbrinut i prevezen na medicinsko liječenje. On ima teške tjelesne povrede, ali je trenutno stabilno i nalazi se u svjesnom stanju”, naglasili su.

Kako su zaključili, Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće.