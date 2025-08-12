Mlađi vodnik Dejan Božović iz Danilovgrada je stradao, a vodnik Marko Iković zadobio je teške tjelesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u Kučima.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada Crne Gore je na telefonskoj sjednici donijela odluku da se preksjutra, 14. avgusta, proglasi Dan žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića koji je danas stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara, piše RTCG.

Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pješadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro djece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Saučešće povodom njegove smrti uputili su najviši državni zvaničnici.