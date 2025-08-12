"U ovim tužnim i teškim trenucima za Crnu Goru, svi smo uz naše vojnike, vatrogasce, policajce i dobrovoljce koji se već danima bore protiv vatrene stihije, rizikujući svoje živote"

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da je Crna Gora danas izgubila jednog od svojih heroja.

"Pripadnik Vojske Crne Gore vodnik Dejan Božović stradao je u nesreći prilikom gašenja požara u rejonu Kuča. Porodici nastradalog vojnika upućujem najiskrenije saučešće. Nema riječi koje mogu umanjiti bol zbog gubitka oca, supruga, sina i prijatelja. Neka znaju da u toj boli nijesu sami i da je cijela Crna Gora uz njih. Crna Gora je mislima i uz povrijeđenog vojnika Marka Ikovića, koji je zbrinut u Kliničkom centru Crne Gore, uz želju da se što prije oporavi i vrati svojoj porodici. U ovim tužnim i teškim trenucima za Crnu Goru, svi smo uz naše vojnike, vatrogasce, policajce i dobrovoljce koji se već danima bore protiv vatrene stihije, rizikujući svoje živote", napisao je Milatović na Iksu.