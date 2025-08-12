"U ovim tužnim i teškim trenucima za Crnu Goru, svi smo uz naše vojnike, vatrogasce, policajce i dobrovoljce koji se već danima bore protiv vatrene stihije, rizikujući svoje živote"
Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da je Crna Gora danas izgubila jednog od svojih heroja.
"Pripadnik Vojske Crne Gore vodnik Dejan Božović stradao je u nesreći prilikom gašenja požara u rejonu Kuča. Porodici nastradalog vojnika upućujem najiskrenije saučešće. Nema riječi koje mogu umanjiti bol zbog gubitka oca, supruga, sina i prijatelja. Neka znaju da u toj boli nijesu sami i da je cijela Crna Gora uz njih. Crna Gora je mislima i uz povrijeđenog vojnika Marka Ikovića, koji je zbrinut u Kliničkom centru Crne Gore, uz želju da se što prije oporavi i vrati svojoj porodici. U ovim tužnim i teškim trenucima za Crnu Goru, svi smo uz naše vojnike, vatrogasce, policajce i dobrovoljce koji se već danima bore protiv vatrene stihije, rizikujući svoje živote", napisao je Milatović na Iksu.