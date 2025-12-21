Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru konstatovao je da su radnje osumnjičenih lica činile elemente krivičnog djela ucjena u produženom trajanju i naložio preduzimanje daljih mjera za identifikaciju i pronalazak svih osumnjičenih.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, realizovali su ciljanu akciju i u Budvi lišili slobode državljanina Srbije osumnjičenog za krivično djelo ucjena.

Kako je saopšteno, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva postupali su po prijavi oštećene žene od 19. decembra 2025. godine, koja je navela da su joj dva nepoznata muškarca tokom dužeg vremenskog perioda prijetila objavljivanjem njenih eksplicitnih fotografija, tražeći novac u zamjenu za neobjavljivanje sadržaja. Zbog straha od prijetnji, oštećena je u više navrata predala ukupno 1.100 eura.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru konstatovao je da su radnje osumnjičenih lica činile elemente krivičnog djela ucjena u produženom trajanju i naložio preduzimanje daljih mjera za identifikaciju i pronalazak svih osumnjičenih.

Prema informacijama iz policije, osumnjičena lica su dan prije prijave tražila dodatnih 2.000 eura, mobilni telefon iPhone 17, kao i 500 eura, što je trebalo da oštećena preda 20. decembra. Policijski službenici, u koordinaciji sa postupajućim tužiocem, sproveli su kontrolisanu akciju primopredaje novca.

U toj akciji identifikovano je i privedeno lice A.H. (41), državljanin Srbije, koji je na prethodno dogovorenu lokaciju stigao vozilom marke Volkswagen Passat, registarskih oznaka iz Novog Pazara. Nakon kriminalističke obrade, A.H. je lišen slobode zbog sumnje da je zajedno sa još jednim licem izvršio krivično djelo ucjena u produženom trajanju.

Policija nastavlja aktivnosti u cilju identifikacije i procesuiranja drugog osumnjičenog.