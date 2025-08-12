Požar je izbio danas popodne, a nad gradom se nadvio gust dim.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Veći dio požara u skladištu u blizini Željezničke stanice u Baru, kod stare raskrsnice, ugašen je.

U otvorenom skladištu, između "Baranke" i Željezničke stanice, izgorjelo je više prikolica za kamione - hladnjača, pa su s njima gorjele i gume koje su bile skladištene na otvorenom, što je prouzrokovalo veliki i gust dim.

Na terenu su vozila Službe zaštite i spašavanje Luke Bar i Vojske Crne Gore. U gašenju pomažu i građani, kao i neki privatnici sa svojim cisternama.

Predsjednik Skupštine opštine Branislav Nenezić sa građanima učestvuje u gašenju požara.

Sačuvan je skladišteni objekat, a uništeno suvo rastinje u njegovoj blizini i pomoćne prikolice kamiona na imanju na kojem je izbio požar.

Saobraćaj ka barskoj željezničkoj stanici je zatvoren, a kod Stare raskrsnice građane službenici policije usmjeravaju u alternativnim pravcima.

"Vijestima" je sa željezničke stanice rečeno da vozovi saobraćaju redovno.

Komandir barske Službe zaštete i spašavanja Aco Vulević ranije je rekao "Vijestima" da su u velikoj žurbi zbog ogromnog obima posla.

Ovo je četvrti požar koji je izbio u Baru od juče ujutru.