Nove fotografije iz "Epstinovih dosijea" otkrivaju koliko su Džefri Epstin i Gislejn Maksvel, zahvaljujući princu Endrju, imali pristup britanskoj kraljevskoj eliti.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Nove fotografije koje je objavilo američko Ministarstvo pravde bacaju dodatno svjetlo na zapanjujući nivo pristupa koji su Džefri Epstin i Gislejn Maksvel imali britanskoj visokoj eliti, zahvaljujući princu Endrjuu, tadašnjem vojvodi od Jorka. Snimci s najekskluzivnijih lokacija ukazuju da je Endrju služio kao svojevrsna "propusnica" za osuđenog seksualnog prestupnika i njegovu partnerku, piše "Gardijan".

Među materijalima iz takozvanih "Epstinovih dosijea" ističu se prizori koji potvrđuju bliskost ovog trojca. Na jednoj fotografiji, navodno snimljenoj tokom proslave 39. rođendana Gislejn Maksvel u decembru 2000, Endrju u smokingu leži preko krila pet žena u salonu kraljevske rezidencije u Sandringemu, dok Maksvel sve posmatra.

Druga fotografija prikazuje ih kako vire iz kraljevske lože u Askotu tokom Dana dama u junu 2000, događaja kojem su prisustvovale i kraljica i kraljica majka. Postoji i snimak para na livadi pored Balmorala, dvorca u kojem su, navodno na Endrjuov poziv, boravili 1999. godine.

"Platinasta propusnica" za elitu

Svaka nova objava ovakvih fotografija snažan je podsjetnik na skandal koji i dalje potresa kraljevsku porodicu i dodatno opravdava odluku kralja Čarlsa da bratu oduzme titule i počasti. Fotografije potvrđuju da je prijateljstvo sa Endrjuom, koji se danas zvanično zove Endrju Mauntbeten-Vindsor, Epstinu i Maksvel obezbijedilo "platinastu propusnicu" u najviše ešalone britanskog društva. Ranije su na suđenju Maksvel u SAD prikazane njihove fotografije iz kolibe u Balmoralu, a u javnost je dospjela i slika Maksvel sa glumcem Kevinom Spejsijem na prestolima u Bakingemskoj palati, navodno snimljena 2002. Ipak, najnoviji set fotografija, objavljen zajedno, ne ostavlja sumnju u razmjere njihove povezanosti.

"Korisni idiot"

Prema kraljevskoj biografkinji Tini Braun, pokojni Epstin je bivšeg vojvodu smatrao "idiotom", ali "korisnim". U knjizi "The Palace Papers" (2022), Braun navodi da se Epstin povjerio prijatelju kako je vodio Endrjua na strana tržišta gdje su ga vlade morale primati, dok je on putovao kao njegov investicioni savjetnik. "Sa Endrjuom kao paravanom, Epstin je mogao da pregovara o poslovima sa često sumnjivim akterima", piše Braun, dodajući da je vješto koristio Endrjuov osjećaj ogorčenosti jer je bio u sjenci brata Čarlsa.

Slično mišljenje iznosi i biograf Endrju Launi u knjizi "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", opisujući Mauntbeten-Vindsora kao "lak plijen za zmiju poput Epstina". Launi piše: "Epstin je igrao Endrjua. Princ je bio korisni idiot koji mu je dao ugled, pristup političkim liderima i poslovne prilike." Citira i osuđenog prevaranta Stivena Hofenberga, navodnog Epstinovog mentora, koji je rekao da je Endrju bio Epstinov "trofej Superboula".

Gubitak privilegija

Dok su novi dosijei objavljivani, Endrju je fotografisan kako jaše u Rojal Lodžu u Vindzoru. Uskoro će biti iseljen iz tog doma i naredne godine bi trebalo da se preseli u privatnu kuću na imanju Sandringem, još jedna izgubljena privilegija zbog njegovog destruktivnog prijateljstva sa Epstinom i Maksvel.

Bivši vojvoda je uvek poricao optužbe da je imao seksualni odnos sa Virdžinijom Đufre, jednom od Epstinovih žrtava, koja je u aprilu izvršila samoubistvo. Uprkos tome, suočen je s pozivima demokrata u američkom Kongresu da svjedoči pred odborom koji istražuje Epstinove aktivnosti, ali na taj zahtjev nije odgovorio do isteka roka prošlog mjeseca.