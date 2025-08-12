„Iz Italije je krenuo kanader koji će nam mnogo pomoći u borbi sa vatrenom stihijom“, kazao je Spajić.

Izvor: Vlada Crne Gore

Premijer Milojko Spajić objavio je na mreži X da je sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujoviće danas obišao opožarena područja u Kučima, gdje se vatrogasne službe bore sa požarima koji prijete domaćinstvima i šumskim predjelima.

“Upravo sam sa gradonačelnikom Mujovićem obišao požarom zahvaćene djelove Kuča i razgovarao sa mještanima. Sada kada je napotrebnije – moramo biti jedni uz druge. Neizmjerno hvala svima koji su pomogli i pomažu širom Crne Gore”, napisao je Spajić.

Upravo sam sa gradonačelnikom Mujovićem obišao požarom zahvaćene djelove Kuča i razgovarao sa mještanima. Sada kada je napotrebnije - moramo biti jedni uz druge. Neizmjerno hvala svima koji su pomogli i pomažu širom Crne Gore. ❤️pic.twitter.com/cqGyA12FoB — Milojko Spajić (@MickeySpajic)August 12, 2025

Kako prenose Vijesti, tokom obilaska, Spajić je izrazio saučešće porodici stradalog vojnika Dejana Božovića, koji je poginuo prilikom angažovanja na gašenju požaru.

„Iz Italije je krenuo kanader koji će nam mnogo pomoći u borbi sa vatrenom stihijom“, kazao je Spajić.

Upravo su, kako je rekao, imali sjednicu Koordinacionog tijela i napravili prilično opsežan plan, koji će biti sprovođen u narednim satima.

“Prvo bih izjavio saučešće porodici vojnika, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nezgodi do mjesta gašenja požara. Jako nam je teško zbog jednog takvog događaja”, poručio je Spajić.

Govoreći o stanju na terenu, naglasio je da su vatrogasci, pripadnici Vojske, policije, službi “jednostano pravi heroji”.

Kazao je i da se na crnogorske apele za pomoć odazivaju brojni međunarodni partneri.

“Ponosni smo na činjenicu da su mnoge zemlje odgovorile. Juče smo vidjeli kako je Srbija jako brzo reagovala. Jutros je Hrvatska poslala jedan kanader koji je trenutno u opštini Budva. Vrlo brzo će se premjestiti u Podgoricu. Imaćemo i pomoć drugih zemalja. Češka je za sjutra najavila dolazak helikoptera, Mađarska takođe, Ujedinjeni Arapski Emirati su najavili pomoć, dok će Austrija danas postati 130 pripadnika službe spasavanja i vojnika, zajedno sa mehanizacijom i lakim helikopterima”, kazao je Spajić.

Spajić je dodao da je na sjednici Koordinacionog tijela za zaštitu i spasavanje donijet zaključak da Ministarstvo odbrane stavi na raspolaganje sve raspoložive kapacitete i kad je u pitanju oprema, ali i ljudstvo.

“Jednostavno, oprema je to što definitivno fali. Ministarstvo finansija je takođe upoznato danas i odobriće do kraja dana sva dodatna sredstva koja su potrebna da bi se prihvatili dodatni ljudi i oprema iz inostranstva, tako da mislim da ćemo ubrzati stvari od danas”, naglasio je.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je naglasio da se radi o teškoj i dramatičnoj situaciji.

“Teško je gledati Podgoricu u plamenu. Ovako nepovoljni vremenski uslovi dodatno otežavaju gašenje požara. Osim ove međunarodne podrške za koju su premijer i Vlada zaista uložili velike napore i koja nam je prijeko potrebna, kod ovakvih nepristupačnih terena, ja bih rekao da ovakve stvari pokazuju da možemo biti zajedno i da treba da budemo zajedno i da treba da se osvrnemo i da krenemo nekim putem priče i razgovora o nekim važnim temama, o nekim životnim temama, a ne o nekim temama koje nas dijele i koje nas vraćaju u prošlost”, poručio je Mujović.

Mujović se zahvalio gradonačelnicima ostalih opština koji su se “stavili uz nas, uz Podgoricu, ponudili nam i poslali svoju pomoć u ljudstvu, vatrogasnim vozilima…”.

I privatne kompanije iz Podgorice, kazao je gradonačelnik, pokazale su ogromni nivo društvene odgovornosti, donirali i stavili u potpunosti svoje kapacitete na raspolaganje.

Mujović je zahvalio svima koji žele da pomognu u hrani i piću službama na terenu.

“Imamo zaista čitav kontingent hrane i nije potrebna ta vrsta pomoći”, kazao je.