Predsjednik Vlade Milojko Spajić, koji rukovodi Koordinacionim timom, naložio je stalno zasjedanje Operativnog štaba, koji će na svakih 12 sati izvještavati to tijelo o situaciji na terenu i mjerama koje se sprovode.

Izvor: Vlada Crne Gore

Operativni štab Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje biće u stalnom zasjedanju, a Crna Gora će iskoristiti sve raspoložive mehanizme za obezbjeđivanje pomoći u borbi sa požarima, poručeno je sa današnje sjednice tog tijela u Podgorici.

Ministar odbrane Dragan Krapović obavijestio je članove KT-a da je prilikom prevrtanja cisterne za vodu, koja je bila angažovana na gašanju požara u rejonu Kuča, poginuo pripadnik Vojske Crne Gore Dejan Božović, dok je drugi vojnik zadobio teške tjelesne povrede.

Predsjednik Vlade Milojko Spajić, koji rukovodi Koordinacionim timom, naložio je stalno zasjedanje Operativnog štaba, koji će na svakih 12 sati izvještavati to tijelo o situaciji na terenu i mjerama koje se sprovode.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci: da se iskoristi sva pomoć koja stoji na raspolaganje kroz mehanizme međunarodne pomoći preko EU Mehanizma za civilnu zaštitu, NATO-a, na osnovu bilateralnih sporazuma; da Vlada Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova obezbijedi dodatna finansijska sredstva radi pokrivanja troškova logistike za prihvat međunarodne pomoći u vidu troškova smještaja, goriva, opreme; da Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda utvrdi visinu naknade štete prouzrokovane požarima; da opštinski timovi za zaštitu i spašavanje, u opštinama na čijoj teritoriji nema požara, šalju ljudstvo i raspoložive materijalne resurse na ispomoć drugim službama zaštite i spašavanja; da se Ministarstvu pravde preporuči da, po ugledu na pojedine članice Evropske unije, uključujući Hrvatsku, pooštri kaznenu politiku za počinioce krivičnih djela – podmetanje požara i izazivanje opšte opasnosti.

Direktorat za zaštitu i spašavanje je informisao da su požari trenutno aktivni na teritoriji Podgorica, Bara, Budve, Nikšića, Šavnika i Bijelog Polja.

Na teritoriji Podgorice aktivni su požari na lokacijama: Piperi, Kakaricka gora, Smokovac, Rogami i Doljani.

Lokalizovani su požari na teritoriji opština Budva i Bar - u mjestima Kufin, Buljarica, Čanj, a očekuje se da će do kraja dana dejstvovanjem iz vazduha biti u potpunosti ugašeni. Sva opožarena mjesta, prema informacijama Direktorata, su pod kontrolom i dejstvuje se iz vazduha ili sa kopna svim raspoloživim sredstvima", saopštio je Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje.