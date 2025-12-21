Ruske snage otele su oko 50 civila iz sela Hrabovsko u Sumskoj oblasti u Ukrajini, svega 200 metara od granice, i prisilno ih odveli u Rusiju. Među otetima su uglavnom stariji ljudi.

Izvor: Twitter/zoranceran/printscreen

Ruske snage otele su oko 50 civila iz sela Hrabovsko u Sumskoj oblasti, u Ukrajini, koje se nalazi svega 200 metara od ruske granice, i prisilno ih odveli na teritoriju Rusije. O tome je saopštio ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec, a informacije su potvrdili i drugi ukrajinski zvaničnici, piše The Kyiv Independent.

Prema dostupnim podacima, ruske jedinice su prije tri dana nezakonito privele civile i držale ih u nehumanim uslovima, bez mogućnosti komunikacije. Dva dana kasnije civili su deportovani u Rusiju. Portparol Generalštaba Ukrajine Dmitro Lihovij naveo je da su većina otetih stariji muškarci i žene, među kojima je i jedna osoba stara 89 godina. Gotovo svi su ranije odbijali evakuaciju u bezbjednije dijelove Ukrajine.

Ukrajina zahtijeva hitan povratak civila

Ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec saopštio je da je odmah preduzeo hitne korake.

"Kontaktirao sam povjerenicu za ljudska prava u Ruskoj Federaciji i zatražio informacije o lokaciji nezakonito deportovanih građana, uslovima njihovog pritvora i hitne mjere za njihov povratak u Ukrajinu. Takođe sam se obratio Međunarodnom komitetu Crvenog krsta", naveo je Lubinec.

On je pozvao preostale civile u ugroženim područjima da se odmah evakuišu i istakao potrebu donošenja zakona o obaveznoj evakuaciji, posebno djece, iz zona neposredne opasnosti. Pravosudni organi su u međuvremenu pokrenuli istragu o prisilnoj deportaciji.

Borbe u pograničnom selu

Portparol ukrajinskih Združenih snaga Viktor Trehubov izjavio je da su 20. decembra ruske jedinice iz 36. brigade upale u pogranično selo i pokušale prodor do jednog kilometra u dubinu ukrajinske teritorije. Operativna grupa potvrdila je da se u selu vode borbe i da ukrajinske snage potiskuju ruske jedinice nazad preko granice.

"Uprkos pojedinim medijskim navodima, ruske snage trenutno nisu prisutne u susjednom selu Rijasne", navodi se u saopštenju.

Evakuacija civila iz pograničnih naselja Sumske oblasti se nastavlja. Guverner Oleh Hrihoron saopštio je da su oklopnim vozilima evakuisani i stanovnici zajednice Krasnopilja koji su ranije odbijali evakuaciju. Pogranična sela ove sjeveroistočne oblasti svakodnevno su izložena napadima, zbog čega su vlasti naredile obaveznu evakuaciju u stotinama naselja.