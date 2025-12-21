Saudijska Arabija drugu godinu zaredom obara vlastiti crni rekord po broju izvršenih smrtnih kazni, a ova godina je ujedno i najkrvavija otkako je počelo praćenje ovih podataka.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Ove godine pogubljeno je najmanje 347 osoba, što je porast u odnosu na 345 pogubljenja lani, podaci su britanske organizacije "Ripriv", koja prati ovu statistiku u Saudijskoj Arabiji.

Dvije trećine njih je osuđeno za nenasilna krivična djela u vezi sa drogom, što UN smatraju "nespojivim sa međunarodnim normama i standardima".

Među pogubljenima ove godine su novinar, dvojica mladića koji su u vrijeme navodnih zločina u vezi sa protestima bili maloljetni, te pet žena.

Posljednji pogubljeni zatvorenici bila su dvojica pakistanskih državljana osuđenih zbog droge, piše BBC.

Porast pogubljenja u vezi sa drogom zabilježen je otkako su saudijske vlasti krajem 2022. godine ukinule neslužbeni moratorijum, što je Kancelarija UN za ljudska prava opisala kao korak "vrijedan dubokog žaljenja".

"Saudijska Arabija sada djeluje sa potpunom nekažnjivošću", rekla je Džid Basjuni, voditelj Odjeljenja za smrtnu kaznu za Bliski istok i Sjevernu Afriku u "Riprivu".