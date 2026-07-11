Granična policija kod Rožaja spriječila ilegalan unos cigareta, osumnjičeni pokušao da pobjegne u šumu

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Regionalnog centra granične policije „Sjever“ uhapsili su crnogorskog državljanina S.D. (36) zbog sumnje da je pokušao da prokrijumčari 149 šteka cigareta preko državne granice sa Kosovom, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Stanice granične policije Rožaje sinoć su, oko 21 čas, tokom kontrole tzv. zelene granice u blizini graničnog prelaza Kula, uočili muškarca koji je iz pravca Kosova, zaobilazeći granični prelaz, ulazio na teritoriju Crne Gore noseći više PVC kesa.

Nakon što su mu policajci izdali naređenje da se zaustavi, osumnjičeni je odbacio kese i dao se u bjekstvo prema šumi.

Pretragom terena policijski službenici pronašli su odbačene predmete, među kojima crnogorsku ličnu kartu i mobilni telefon, a oko 400 metara od mjesta događaja locirali su i pronašli S.D., čiji je identitet potvrđen na osnovu pronađene dokumentacije.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama izvršen je pregled odbačenih kesa, u kojima je pronađeno ukupno 149 šteka cigareta sa kosovskim akciznim markicama, za koje se sumnja da su prokrijumčarene preko državne granice mimo graničnog prelaza.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, S.D. je, po nalogu postupajućeg tužioca, lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje.