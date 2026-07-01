Na teret im se stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje, dok se Ernad Murić dodatno sumnjiči i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage, čime je zvanično pokrenut krivični postupak protiv Ernada Murića, Etema Murića, Mersudina Čalakovića, Enisa Kajevića i Semira Aljuševića. Na teret im se stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje, dok se Ernad Murić dodatno sumnjiči i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi CdM.

“Predmet istrage je krijumčarenje najmanje 19.255 paketa neocarinjenih cigareta od okrivljenih, kao pripadnika kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni E.M., u 2019. godini, sa ciljem da se bavi krijumčarenjem cigareta radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i neovlašćeni prenos radi prodaje 107 kg opojne droge kokain, od organizatora kriminalne organizacije, koju su službenici policije u Austriji pronašli i oduzeli prilikom kontrole teretnog vozila”, saopštno je iz SDT.

Iz SDT-a navode da je pritvor određen okrivljenima E.M., E.M. i E.K., dok je S.A. u bjekstvu. Okrivljeni M.Č. se, kako je saopšteno, već nalazi u pritvoru u drugom krivičnom predmetu, piše CdM.

“Protiv okrivljenih Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo finansijsku istragu, sa ciljem trajnog oduzimanja imovine za koju se utvrdi da je stečena kriminalnom djelatnošću”, saopšteno je iz SDT.