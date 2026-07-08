Tokom razgovora Miloš Medenica se prvo žali da mu kumovi ne daju da gleda Zadrugu zbog prenosa skupštinskog zasijedanja i rasprave o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a onda im poručuje da treba da razmišljaju o novcu.

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Kriminalna grupa okupljena oko odbjeglog Miloša Medenice svojevremeno je dogovarala da pronađe link do, u to vrijeme funkcionera Uprave policije Zorana Lazovića i sa njim sklopi dil da švercuju cigarete, a da ih niko ne dira.

O tome su, preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, 26. decembra 2019. godine, u grupnom čatu pričali Medenica, njegov kum Marko Vučinić i Nikola Raičević, pišu "Vijesti".

Istog dana otkrio je i da je, kako tvrdi, stariji sin tog, sada optuženog policajaca, dvije godine ranije nudio izvjesnom Mišku da radi cigarete s njima...

Miško - Milorad Medenica, jedan je od osuđenih članova kriminalne grupe sina nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Tokom razgovora Miloš Medenica se prvo žali da mu kumovi ne daju da gleda Zadrugu zbog prenosa skupštinskog zasijedanja i rasprave o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a onda im poručuje da treba da razmišljaju o novcu.

“Ne da mi kum Zadrugu da gledam zbog Skupštine danas. Sprdnja”, piše Medenica.

Raičević tada otkriva da bi skupštinu gledao dan-noć, pa dodaje “Evo ga Medo priča”..

“Vi ste blesavi. Daj da razmišljamo o parama”, odgovorio je Medenica, nakon čega Raičević i uvodi Lazovića u priču:

“Pažljivo treba slušat sad. A ja razmišljam kako radimo, ne stajemo, plaćamo tal Lazoviću i bucamo”.

Nakon što Medenica napiše - “E najbolje bi i to bilo”, Raičević mu poručuje da to on završi.

“Oćemo li praviti sastanak?”, pita Medenica, pa mu Raičević govori da on pođe i dogovori se...

“Pođi ti dogovori se u dvije riječi i da počnemo”.

“Smijem li u pi*ku materinu. A bi rado. Sa onim malim ili Zoranom?”, pita Medenica i dobija odgovor.

“Ma kakav mali. Samo Zoran direktno!! E sad pitanje što će bit i kako”, napisao je Raičević.

Medenica tada šalje - “Da mi stavi lisice na licu mjesta”, što njegov sagovornik komentariše sa “Hahahahahha”...

Sin tadašnje prve žene crnogorskog pravosuđa potom otkriva da su svi njegovi u ratu sa Lazovićem.

“Ko bi me mogao spojiti sa njim u pm, ovi moji su svi u ratu sa njim. A rado bi pošao, ukopo sve”, piše Medenica, a Raičevića zanima koji njegovi, nakon čega Kolašinac otkriva da je mislio na prijatalje..

“Moramo to da razradimo malo, polako razmišljaj u tom pravcu”, poručuje mu Raičević.

“Ajde, ajde. Znaš li da je Miško sa Markom školski drug i da ga je nudio prije 2 godine da se uključi sa njima da radi cigare, on nije htio. Marko je onaj stariji blavor”, napisao je Medenica, nakon čega i on i Raičević vrijeđaju Marka Lazovića, nazivajući ga pogrdnim imenima...

“Znam, znam. Ono pra*e”, piše Raičević.

“Ve*ar onaj sa dignutim gaćama do za vrat”, piše Medenica..

“Hahahahahha. A ide kao da je sav ojeden, baca one noge. Što je ono, zalizan, torbica pod mišku, lančić. Uhhh. Kume progoovori”, odgovorio je Raičević, nakon čega Vučinić piše: “Nemam što, razmišljam kume”...

Medenica potom nastavlja sa uvredama na račun Lazovića: “Seljačine bjelopoljske one zadnje. Džigerice juneće”...

Raičević mu odgovara - “E stvarno sprdnja bez svakoga, no smo mi navikli”, a Medenica dodaje: “Da nas jašu seljačine”...